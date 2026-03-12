Alina Gorghiu, mesaj pentru liderul AUR: ”Păi ce faci, mă, Simioane? Nu ţi-au dat iar voie prietenii ăia de la ... Moscova?”

Război în Iran, ziua 13. Teheranul amenință: „Orice invazie va face ca Golful Persic să curgă cu sângele invadatorilor”
Deputatul PNL Alina Gorghiu i-a transmis, joi, un mesaj liderului AUR, George Simion, după ce parlamentarii formaţiunii AUR au decis să nu voteze cererea SUA de a disloca forțe militare în România.

Păi ce faci, mă, Simioane? Nu erai tu cel mai «MAGA dintre MAGA»? Nu erai tu marele prieten al Americii?

Când SUA întăresc securitatea NATO şi folosesc baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operaţiuni defensive, tu şi AUR fugiţi de vot şi faceţi scandal”, a scris, joi, pe Facebook, deputatul liberal Alina Gorghiu, potrivit News.ro.

Ea susține că ceea ce au făcut parlamentarii AUR şi George Simion nu este patriotism: ”Păi ce faci mă, Simioane? Ăsta e patriotismul? Că ăla nu se face doar din vorbe şi live-uri pe Facebook, se face prin decizii concrete în Parlament care apără România. Sau nu ţi-au dat iar voie prietenii ăia de la... Moscova?”.

Parlamentarii opoziţiei au făcut scandal, miercuri, în plenul comun al Parlamentului, cu huiduieli şi vuvuzele, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, supunând votului suspendarea dezbaterilor.

Liderul AUR, George Simion, s-a abținut de la vot, alături de colegii din partid, deși, până acum, a vorbit des despre vizitele sale în SUA și despre relațiile pe care le are acolo la cel mai înalt nivel. 

"Se va vota online şi unii votează fără să ştie ce votează. Trebuie să avem garanţia că niciun fir de păr de pe capul unui român nu va fi atins. Nu putem să votăm. Nu putem să votăm, avem o datorie faţă de poporul român. Nu votăm. Pentru că, până în acest moment, din totalul de 460 de parlamentari, doar 60 au consultat respectivul document, care nici măcar nu e în atribuţia Parlamentului. Nu trebuie să alarmăm populaţia, dar ar putea să fie sub formă defensivă, sub formă de realimentare a avioanelor. Dar s-ar putea să nu fie. De aceea nu vreau să risc, totuşi o parte importantă a populaţiei ne-a încredinţat cu încrederea lor. Suntem datori să respectăm jurământul pe care l-am făcut", a spus Simion, potrivit Agerpres, până să intre la şedinţa plenului reunit de miercuri, 11 martie.

Întrebat dacă nu are încredere în partenerul strategic SUA, Simion a spus: "Noi nu avem încredere în conducătorii mici pe care-i avem, care au anulat alegerile şi s-ar putea să tranzacţioneze inclusiv legitimitatea lor internaţională cu participarea la un conflict care nu este al nostru. (...) Nu am încredere în Nicuşor Dan".

Proiectul de hotărâre prin care Parlamentul ia act de scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane a fost adoptat de plenul comun, cu 272 de voturi ”pentru”, 18 voturi împotrivă, 5 abţineri. Doi parlamentari nu au votat.

Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să trimită în România echipamente defensive, ”nu sunt înzestrate cu armament”

