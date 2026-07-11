Ucraina înfiinţează un comandament pentru „lovituri la distanţă mare” în cadrul forţelor sale armate, a anunţat vineri seară preşedintele Volodimir Zelenski, în contextul în care campania Kievului împotriva sectorului energetic şi logistic rus a forţat Moscova să interzică exporturile de motorină şi să restricţioneze transportul maritim în apropierea Mării Azov, care se învecinează cu Marea Neagră, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Astăzi, am semnat un decret prin care se înfiinţează un comandament special în cadrul Forţelor Armate – un comandament menit să aibă un impact pe distanţe lungi şi, de fapt, global asupra Rusiei, ca răspuns la acest război”, a declarat Zelenski în discursul său de seară adresat naţiunii. „Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile pentru reducerea în continuare a capacităţii Rusiei de a duce războiul”, a arătat Zelenski.

De luni de zile, dronele de atac ucrainene vizează infrastructura energetică cheie situată la mii de kilometri distanţă în Rusia, într-o acţiune pe care Kievul o prezintă drept sancţiuni pe distanţă lungă împotriva principalului contributor la bugetul de stat al Rusiei, care susţine efortul de război al acesteia.

În ultimele săptămâni, Ucraina a raportat atacuri aproape zilnice, oficialii afirmând că este corect să ducă războiul pe teritoriul Rusiei, la mai bine de patru ani de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în Ucraina.

Într-un ritual care a devenit aproape zilnic pentru ucrainenii epuizaţi de atacurile neîncetate ale Rusiei, care au provocat un număr devastator de victime în rândul civililor, bloggerii militari din Kiev îşi încep fiecare dimineaţă activitatea prin a raporta rezultatele loviturilor în adâncime, distribuind imagini cu instalaţiile energetice ruseşti în flăcări.

Numai vineri, Ucraina a lovit rafinăria de petrol Ilski din regiunea Krasnodar, una dintre cele mai mari din sudul Rusiei, şi complexul de rafinare a petrolului Ust-Luga din regiunea Leningrad, a declarat Statul Major General al Ucrainei. Ambele sunt ţinte frecvente.

Un terminal petrolier şi un depozit de petrol din regiunea Rostov au fost, de asemenea, ţinta unor atacuri, care au provocat noi explozii şi incendii, potrivit comunicatului.

Miercuri, Rusia a interzis exporturile de motorină pentru a asigura o aprovizionare internă suficientă, din cauza unei crize a combustibilului în peninsula Crimeea ocupată, care durează de câteva săptămâni, şi a penuriei semnificative din alte regiuni. Mai multe rafinării din Rusia au fost nevoite să-şi suspende temporar activitatea la un moment dat.

Producţia internă de benzină a scăzut la aproximativ 65% din capacitate ca urmare a atacurilor, potrivit a două surse din industrie şi calculelor Reuters.

Economia Rusiei, afectată

Zelenski şi oficialii militari l-au îndemnat pe liderul rus Vladimir Putin să oprească războiul acum, înainte ca intensificarea atacurilor în adâncimea teritoriului Rusiei - cândva de neimaginat pentru vecinul său mai mic şi mai puţin pregătit pentru război - să îi afecteze şi mai mult economia.

Putin respinge apelurile la negocierea păcii, iar atacurile îi întăresc hotărârea de a continua lupta, au afirmat surse Reuters.

Vineri, Ucraina a lovit, de asemenea, 10 petroliere în Marea Azov, dintre cele aproape 50 de nave de transport de combustibil avariate în ultimele cinci zile, a declarat Robert Brovdi, comandantul forţelor de drone ale Ucrainei şi unul dintre artizanii campaniei de atacuri pe distanţă lungă.

„Flota-fantomă se micşorează”, a spus Brovdi.

Rusia a oprit temporar transportul maritim prin canalul care leagă râul Don de Marea Azov, au declarat două surse din industria exportului de cereale. Această decizie, spun experţii, ar putea afecta aproape un sfert din exporturile ruseşti de grâu din zonă, o altă lovitură potenţială pentru economia Rusiei.

Zelenski a afirmat că propunerile Ucrainei de a aduce pacea mai aproape beneficiază de sprijin din partea cercului restrâns al lui Putin. „Ei înţeleg ce se întâmplă şi că nu există nicio alternativă la pace”, a spus el.

Atacurile reuşite marchează o schimbare semnificativă faţă de primele zile ale invaziei şi anii de război de uzură, dar experţii avertizează că este prea devreme pentru a afirma că Ucraina a întors soarta conflictului.

Ucraina, care se confruntă cu o lipsă cronică de sisteme de apărare aeriană, rămâne expusă atacurilor cu rachete balistice ruseşti, pe care Zelenski le numeşte ultimul avantaj al Moscovei în acest război.