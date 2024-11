Un presupus plan rusesc prevede „împărțirea” Ucrainei în trei părți, afirmă o sursă din serviciile de informații, citată de Kyiv Post. Aceasta ar fi o previziune a situației politico-militare globale până în 2045, care include planuri pentru sfârșitul Ucrainei ca stat independent.

Moscova ar intenționa să transmită acest plan noii administrații americane prin intermediul guvernelor și reprezentanților străini, notează Kyiv Post.

Documentul propune împărțirea Ucrainei în trei părți, după cum a raportat anterior Interfax-Ucraina:

- Regiunile complet și parțial ocupate ale Ucrainei, pe care Moscova încearcă să le anexeze oficial ca parte a Rusiei.



- Teritoriul din jurul Kievului, denumit de Moscova „entitate statală pro-rusă” - un stat marionetă cu autorități pro-ruse și prezență militară rusă.



- Regiunile vestice ale Ucrainei, denumite „teritorii disputate”, a căror soartă urmează să fie stabilită în cadrul unor negocieri care implică Rusia, Polonia, Ungaria și România.

