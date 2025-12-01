Nou bilanț al incendiului din Hong Kong: 151 de morți și 14 arestări. Unele cadavre ar putea să nu fie găsite niciodată

Stiri externe
01-12-2025 | 16:58
incendiu honk kong urmari
Profimedia

Rămășițele unora dintre cei uciși în infernul de săptămâna trecută de la un complex de apartamente din Hong Kong ar putea să nu fie niciodată recuperate.

autor
Aura Trif

Numărul de decese a ajuns la 151 de persoane, iar cel puțin 30 sunt încă dispărute, au declarat oficialii luni, după cel mai grav incendiu din ultimele decenii din oraș, care a mistuit șapte turnuri înalte din complexul Wang Fuk Court. Complexul rezidențial, aflat în renovare, găzduia peste 4.000 de persoane, dintre care mulți erau vârstnici, scrie CNN.

„Deoarece unele cadavre au fost reduse la cenușă, nu excludem posibilitatea ca să nu putem recupera toți cei dispăruți”, a spus Karen Tsang, șef al unității de anchetă a victimelor, luptându-se cu lacrimile în timpul unei conferințe de presă luni după-amiază.

Cine sunt persoanele arestate

Numărul persoanelor arestate în legătură cu incendiu a crescut la 14, iar alte arestări ar putea urma, au declarat autoritățile, acuzând companiile de construcții că au cumpărat și folosit materiale care nu erau rezistente la foc.

Incendiu Hong Kong
Încă 8 persoane arestate pentru tragedia din Hong Kong. Cel puțin 128 de oameni au murit în incendiu

Majoritatea celor arestați sunt consultanți, contractori și subcontractori implicați în lucrările de construcție, iar 13 dintre ei sunt anchetați sub suspiciunea de „ucidere din neglijență gravă”, au precizat oficialii.

Aproximativ 600 de specialiști în identificarea victimelor dezastrului au verificat lent apartament cu apartament de la incendiu.

„În timpul căutării, corpuri au fost găsite în coridoarele clădirilor, apartamente, scări și chiar pe acoperișuri”, a declarat superintendentul de poliție Cheng Ka-chun, care a condus unitatea specială de identificare.

Imagini publicate de poliție arătau cercetători îmbrăcați în combinezoane care verificau cu atenție cenușa obiectelor arse dintr-un apartament devastat de foc. Sarcina este îngreunată de iluminatul slab și coridoarele înguste blocate de obiecte căzute.

Ofițerii au trebuit să navigheze prin coridoare blocate de panouri de lemn arse pentru a ajunge la apartamente cu geamuri sparte, pereți negriți și vopsea decojită.

„Întregul apartament a rămas întunecat fără curent și lumină”, a spus Cheng duminică.

Până luni seara, căutarea s-a încheiat la cinci dintre turnuri, dar oficialii au precizat că unele apartamente din cele două blocuri rămase erau structural nesigure pentru ca cercetătorii să intre.

Printre victime se numără mai mulți rezidenți vârstnici, lucrători domestici străini care locuiau cu angajatorii – mulți dintre aceștia fiind persoane în vârstă sau familii cu copii –, muncitori în construcții și un pompier trimis la fața locului. Nouă dintre lucrătorii domestici erau din Indonezia și unul din Filipine.

Ce s-a descoperit

Plasa de protecție substandard care înfășura schelele de bambus în jurul turnurilor complexului a contribuit la răspândirea rapidă a incendiului, au declarat oficialii luni.

Șapte din cele 20 de probe prelevate din complex după incendiu nu au trecut testele de siguranță la foc, a declarat Chris Tang, secretar pentru securitate al Hong Kongului.

O anchetă de corupție privind 12 dintre cei arestați este în desfășurare.

Woo Ying-ming, comisarul pentru corupție al orașului, a spus că plasa din jurul clădirii fusese deteriorată în timpul unui taifun în iulie și a acuzat grupul că a cumpărat plase neconforme pentru înlocuire. „Le-au aplicat pe zonele deteriorate”, a spus Woo, adăugând că oficialii au calculat că au cumpărat suficiente plase pentru a înfășura toate cele opt turnuri.

De teamă că plasa va fi examinată după un alt incendiu la un zgârie-nori din Hong Kong în octombrie, grupul ar fi achiziționat plase mai sigure la foc, pe care le-au aplicat doar la parterul clădirilor, a spus Woo.

„Suspecții sunt foarte vicleni”, a spus Chan Kwok-ki, secretar șef. „Pentru profituri foarte mici, pun în pericol viețile multor oameni.”

Departamentul de construcții al orașului colectează acum mostre de la 300 de șantiere unde se folosesc plase similare.

Plăcile de polistiren folosite de contractori pentru blocarea ferestrelor au fost identificate ca un alt factor care a contribuit la viteza de propagare a incendiului. Oficialii au identificat trei alte șantiere în oraș unde se folosea aceeași tehnică și au cerut îndepărtarea plăcilor.

Hong Kong, în doliu

Duminică, sute de locuitori ai Hong Kongului au venit să depună flori la locul incendiului, formând o coadă de peste un kilometru în cartierul Tai Po. Printre cei care au venit au fost familii, persoane în vârstă și lucrători domestici străini, mulți lăsând mesaje atașate coloanelor pavilionului dintr-un parc din apropiere.

„Adevărul se va dezvălui. Dumnezeu să binecuvânteze Hong Kongul”, a scris unul dintre ei.

În ultimele zile, au fost donate 900 milioane HKD (115 milioane de dolari) de către afaceri și comunitate, oamenii trimițând și alimente și produse necesare către un centru de resurse organizat de voluntari în complexul rezidențial. Voluntarii au ajutat la distribuirea de mâncare și apă la fața locului.

Sursa: CNN

Etichete: incendiu, China, hong kong, decese,

Dată publicare: 01-12-2025 16:58

Un nou bilanț după incendiul din Hong Kong. Cel puțin 146 de oameni au murit. „Nu putem exclude să fie şi mai multe persoane"
Stiri actuale
Un nou bilanț după incendiul din Hong Kong. Cel puțin 146 de oameni au murit. „Nu putem exclude să fie şi mai multe persoane”

Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut duminică la cel puţin 146 de morţi şi ar putea creşte în continuare, anunţă poliţia, relatează AFP.

Încă 8 persoane arestate pentru tragedia din Hong Kong. Cel puțin 128 de oameni au murit în incendiu
Stiri externe
Încă 8 persoane arestate pentru tragedia din Hong Kong. Cel puțin 128 de oameni au murit în incendiu

Organismul anticorupţie din Hong Kong a anunţat vineri că a arestat opt persoane în legătură cu incendiul care a distrus un complex de blocuri înalte de locuinţe, ucigând cel puţin 128 de persoane.

Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin 36 de persoane au murit, iar alte 279, dispărute
Stiri externe
Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin 36 de persoane au murit, iar alte 279, dispărute

Cel puțin 36 de persoane au murit, după ce un incendiu de proporții a cuprins mai multe clădiri înalte dintr-un complex de apartamente din Hong Kong, au anunțat miercuri serviciile de urgență ale orașului.

Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism
1 decembrie
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

Este unul dintre cei mai importanţi arhitecţi ai României. Şi printre cei care, după Revoluţie, au scos Bucureştiul din gri şi a adus modernismul în România.

Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie"
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

