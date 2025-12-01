Nou bilanț al incendiului din Hong Kong: 151 de morți și 14 arestări. Unele cadavre ar putea să nu fie găsite niciodată

Rămășițele unora dintre cei uciși în infernul de săptămâna trecută de la un complex de apartamente din Hong Kong ar putea să nu fie niciodată recuperate.

Numărul de decese a ajuns la 151 de persoane, iar cel puțin 30 sunt încă dispărute, au declarat oficialii luni, după cel mai grav incendiu din ultimele decenii din oraș, care a mistuit șapte turnuri înalte din complexul Wang Fuk Court. Complexul rezidențial, aflat în renovare, găzduia peste 4.000 de persoane, dintre care mulți erau vârstnici, scrie CNN.

„Deoarece unele cadavre au fost reduse la cenușă, nu excludem posibilitatea ca să nu putem recupera toți cei dispăruți”, a spus Karen Tsang, șef al unității de anchetă a victimelor, luptându-se cu lacrimile în timpul unei conferințe de presă luni după-amiază.

Cine sunt persoanele arestate

Numărul persoanelor arestate în legătură cu incendiu a crescut la 14, iar alte arestări ar putea urma, au declarat autoritățile, acuzând companiile de construcții că au cumpărat și folosit materiale care nu erau rezistente la foc.

Majoritatea celor arestați sunt consultanți, contractori și subcontractori implicați în lucrările de construcție, iar 13 dintre ei sunt anchetați sub suspiciunea de „ucidere din neglijență gravă”, au precizat oficialii.

Aproximativ 600 de specialiști în identificarea victimelor dezastrului au verificat lent apartament cu apartament de la incendiu.

„În timpul căutării, corpuri au fost găsite în coridoarele clădirilor, apartamente, scări și chiar pe acoperișuri” , a declarat superintendentul de poliție Cheng Ka-chun, care a condus unitatea specială de identificare.

Imagini publicate de poliție arătau cercetători îmbrăcați în combinezoane care verificau cu atenție cenușa obiectelor arse dintr-un apartament devastat de foc. Sarcina este îngreunată de iluminatul slab și coridoarele înguste blocate de obiecte căzute.

Ofițerii au trebuit să navigheze prin coridoare blocate de panouri de lemn arse pentru a ajunge la apartamente cu geamuri sparte, pereți negriți și vopsea decojită.

„Întregul apartament a rămas întunecat fără curent și lumină”, a spus Cheng duminică.

Până luni seara, căutarea s-a încheiat la cinci dintre turnuri, dar oficialii au precizat că unele apartamente din cele două blocuri rămase erau structural nesigure pentru ca cercetătorii să intre.

Printre victime se numără mai mulți rezidenți vârstnici, lucrători domestici străini care locuiau cu angajatorii – mulți dintre aceștia fiind persoane în vârstă sau familii cu copii –, muncitori în construcții și un pompier trimis la fața locului. Nouă dintre lucrătorii domestici erau din Indonezia și unul din Filipine.

Ce s-a descoperit

Plasa de protecție substandard care înfășura schelele de bambus în jurul turnurilor complexului a contribuit la răspândirea rapidă a incendiului, au declarat oficialii luni.

Șapte din cele 20 de probe prelevate din complex după incendiu nu au trecut testele de siguranță la foc, a declarat Chris Tang, secretar pentru securitate al Hong Kongului.

O anchetă de corupție privind 12 dintre cei arestați este în desfășurare.

Woo Ying-ming, comisarul pentru corupție al orașului, a spus că plasa din jurul clădirii fusese deteriorată în timpul unui taifun în iulie și a acuzat grupul că a cumpărat plase neconforme pentru înlocuire. „Le-au aplicat pe zonele deteriorate”, a spus Woo, adăugând că oficialii au calculat că au cumpărat suficiente plase pentru a înfășura toate cele opt turnuri.

De teamă că plasa va fi examinată după un alt incendiu la un zgârie-nori din Hong Kong în octombrie, grupul ar fi achiziționat plase mai sigure la foc, pe care le-au aplicat doar la parterul clădirilor, a spus Woo.

„Suspecții sunt foarte vicleni”, a spus Chan Kwok-ki, secretar șef. „Pentru profituri foarte mici, pun în pericol viețile multor oameni.”

Departamentul de construcții al orașului colectează acum mostre de la 300 de șantiere unde se folosesc plase similare.

Plăcile de polistiren folosite de contractori pentru blocarea ferestrelor au fost identificate ca un alt factor care a contribuit la viteza de propagare a incendiului. Oficialii au identificat trei alte șantiere în oraș unde se folosea aceeași tehnică și au cerut îndepărtarea plăcilor.

Hong Kong, în doliu

Duminică, sute de locuitori ai Hong Kongului au venit să depună flori la locul incendiului, formând o coadă de peste un kilometru în cartierul Tai Po. Printre cei care au venit au fost familii, persoane în vârstă și lucrători domestici străini, mulți lăsând mesaje atașate coloanelor pavilionului dintr-un parc din apropiere.

„Adevărul se va dezvălui. Dumnezeu să binecuvânteze Hong Kongul”, a scris unul dintre ei.

În ultimele zile, au fost donate 900 milioane HKD (115 milioane de dolari) de către afaceri și comunitate, oamenii trimițând și alimente și produse necesare către un centru de resurse organizat de voluntari în complexul rezidențial. Voluntarii au ajutat la distribuirea de mâncare și apă la fața locului.

