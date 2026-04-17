Avocații unuia dintre suspecți sugerează că ar mai fi un infractor implicat în jaful de la Muzeul Drents.

Iar la el s-ar afla, probabil, a treia brățară furată. Ar fi un cetățean român care a fost deja investigat și scos de pe lista suspecților.

Suspectul de 35 de ani, care a refuzat să facă o înțelegere cu procurorii, a pledat nevinovat în fața instanței din Assen, Țările de Jos.

Simcha Plas, avocată: „Concluzia este că, pe baza probelor din dosar, clientul nu poate fi plasat în muzeu și nici în casa de vacanță înainte sau după jaf și nici în mașina de fugă.”

Mai mult, apărătorii lui susțin că ar exista un alt hoț, care ar avea cea de-a treia brățară, încă nerecuperată.

Simcha Plas, avocată: „Dosarul nu doar lasă loc pentru alți autori. Din punctul de vedere al apărării, există indicii serioase.”

Avocații arată cu degetul spre un român care, la un moment dat, a fost considerat suspect în acest caz.

Însă implicarea sa în furt, spun anchetatorii, a fost infirmată de investigația internațională amplă ce a avut loc.

A vizitat expoziția cu câteva zile înainte de jaf, dar le-ar fi spus anchetatorilor că a ajuns acolo crezând că e vorba de un service ori un salon auto Dacia, nu o colecție de obiecte dacice.

Procurorii spun însă că au dovezi suficiente să demonstreze că bărbații reținuți deja sunt singurii autori ai jafului.

Corien Fahner, procurorul-șef al Țărilor de Jos: „Nu există indicii privind alte persoane implicate în acest jaf de artă.”

Corespondent Știrile Pro TV: „Verdictul în cazul celor trei suspecți urmează să fie dat de instanță pe 5 iunie. Doi dintre ei au făcut o înțelegere cu procurorii și au returnat coiful și două dintre brățările furate în schimbul unei pedepse mai mici. Iar aceste obiecte de patrimoniu vor fi aduse în țară săptămâna viitoare și expuse marți la Muzeul Național de Istorie din București.”