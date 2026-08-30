Potrivit datelor Agenţiei Executive pentru Explorarea şi Întreţinerea Fluviului Dunărea, valabile la 29 august, nivelul fluviului a crescut la majoritatea staţiilor de monitorizare din vestul şi centrul sectorului bulgăresc.

Unde a crescut cel mai mult

Cea mai mare creştere a fost înregistrată la Lom, unde nivelul apei a urcat cu 9 centimetri. La Vidin s-a înregistrat o creştere de 7 centimetri, iar la Novo Selo nivelul a crescut cu 6 centimetri. Creşteri mai mici au fost raportate la Oryahovo, cu 4 centimetri, şi la Nikopol, cu 2 centimetri. La Svishtov, nivelul a rămas neschimbat.

Situaţia este diferită mai spre est, unde fluviul continuă să scadă. La Ruse, nivelul apei a coborât cu 7 centimetri, iar la Silistra s-a înregistrat o scădere de 1 centimetru.

În pofida creşterilor înregistrate în mai multe puncte, condiţiile de navigaţie pe sectorul bulgăresc al Dunării rămân complicate. Direcţia de Supraveghere Fluvială a anunţat că nicio navă nu a rămas blocată, nici în interiorul, nici în afara şenalului navigabil.

Cu toate acestea, potrivit autorităţilor, toate restricţiile privind navigaţia navelor pe întregul sector bulgăresc al Dunării rămân în vigoare.

Prognoza în România

În România, specialiștii susțin că debitul Dunării la intrarea în ţară va atinge în următoarele zile 1.600 mc/s, apoi va fi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august şi septembrie.

În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2.000 mc/s şi unul minim de 1.450 mc/s, iar pentru septembrie de 2.500 mc/s (maxim), respectiv 1.600 mc/s (minim).

Centrala nucleară de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din totalul energiei electrice produse din România. Aceasta a fost oprită complet joi, 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie.

În cazul extrem în care nivelul Dunării ar ajunge în zona centralei la doar 1 metru adâncime, responsabilii iau în calcul completarea necesarului de apă din puțuri, bazine de demineralizare și chiar să fie adusă cu cisterne pe calea ferată sau pe șosea, cu mașinile pompierilor.