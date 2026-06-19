Cu acest prilej, şeful statului va avea şi o întrevedere cu Preşedintele Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre priorităţile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională şi pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, ceremonialul de la Şantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forţelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către ţară.

Corveta va consolida capacităţile de apărare ale României în regiunea Mării Negre

"Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere şi reacţie, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acţiune navală - suprafaţă, antiaerian şi antisubmarin - şi poate executa misiuni de interzicere a acţiunilor inamice, protecţia infrastructurii critice şi a forţelor proprii, apărarea comunicaţiilor maritime şi altele", arată comunicatul oficial.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, Preşedintele Nicuşor Dan va avea şi o întrevedere cu Preşedintele Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre priorităţile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională şi pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie, mai anunţă Administraţia Prezidenţială.