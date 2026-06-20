Ce nume are noua corvetă a României: ”Destinată luptei în toate mediile de acțiune”. Erdogan se întâlnește cu Dan | VIDEO

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Preşedintele Nicuşor Dan participă sâmbătă, la Istanbul, împreună cu preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR "Contraamiral August Roman".

autor
Cristian Anton

Potrivit unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale, ceremonialul de la Şantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forţelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către ţară.

”Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală”

"Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere şi reacţie, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acţiune navală - suprafaţă, antiaerian şi antisubmarin - şi poate executa misiuni de interzicere a acţiunilor inamice, protecţia infrastructurii critice şi a forţelor proprii, apărarea comunicaţiilor maritime şi altele", se arată în comunicat.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, preşedintele Nicuşor Dan va avea şi o întrevedere cu preşedinte Recep Tayyip Erdogan, pentru a discuta despre priorităţile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională şi pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie. 

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Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, Recep Erdogan, istanbul, corveta, romania, fortele navale,

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