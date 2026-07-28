Autoritățile spun că situația începe să se îmbunătățească. Pe timpul nopții, umiditatea a crescut și vântul nu a mai bătut cu putere.

Totuși, urmează ore dificile, odată cu apropierea unui nou val de căldură. Salvatorii se grăbesc să lichideze cât mai multe focare.

Un zid de foc înaintează cu repeziciune prin centrul Spaniei. Mii de pompieri luptă până la epuizare cu flăcările care, în unele zone, au scăpat de sub control.

Imagini dramatice vin nu doar din regiunea Madridului și provincia Ávila, ci și din Toledo, Castellón și Valencia.

După zile și nopți aproape fără odihnă, salvatorii sunt la capătul puterilor. Când nu se mai pot ține pe picioare, se întind direct pe pământul pârjolit și încearcă să doarmă câteva minute.

În urma focului au rămas cartiere acoperite de cenușă, gospodării distruse și oameni care nu știu dacă mai au o casă la care să se întoarcă.

Connor Gillies, corespondent Sky News: „Aceasta este tot ce a mai rămas dintr-un camping aflat în munții din apropierea Madridului. A fost distrus complet. Uitați, doar bicicleta unui copil a mai rămas aici. Imaginați-vă groaza și panica prin care au trecut oamenii, în timp ce flăcările înconjurau locul”.

Dezastrul din zona Madridului arată cât de repede se poate transforma un incendiu de vegetație într-o criză pentru o întreagă regiune. Comunități întregi au fost evacuate.

Rareș Năstase, corespondent PRO TV: „Suntem într-un sat care a fost abandonat. Oamenii de aici au plecat. Un sat montan, cu vegetație foarte uscată, A fost nevoie de așa ceva pentru că, în momentul în care bate vântul, orice incendiu pornit poate să ajungă până aici, iar aceste proprietăți sunt în mare risc”.

În alte părți, localnicii s-au mobilizat și au încercat să-și protejeze singuri casele, pentru că autoritățile nu au venit să-i ajute.

David povestește cu lacrimi în ochi ce s-a întâmplat în regiunea lui.

David Gonzalez, grădinar: „Uitați valea mistuită de incendiu, priviți casele și oamenii. Există multă furie și neputință. Este ceva de neconceput. Am fost abandonați. Trei zile am rămas în munți și nimeni nu a venit”.

Costel și Orlando locuiesc în Navas del Rey. Primarul le-a trimis imagini filmate pe străzile comunei.

Casele lor au scăpat de flăcări, dar localitatea este acoperită de fum și cenușă.

Cei doi și familiile lor au refuzat să meargă în centrele pentru evacuați. Au preferat să doarmă în mașini, în prima localitate aflată în afara zonei interzise.

Orlando a primit permisiunea să ajungă pentru câteva minute acasă, însoțit de polițiști. Le-a explicat că trebuie să ia medicamentele băiețelului său de 2 ani și câteva haine.

Orlando: „Casa e în picioare, în rest totul e scrum. Am reușit să merg și eu ieri, am luat niște haine”.

Luni, la prânz, deasupra comunei Navas del Rey se ridica un nor uriaș de fum, vizibil de la kilometri distanță.

În aer se simțea un miros de lemn ars, iar cenușa continua să cadă peste drumuri și locuințe.

Rareș Năstase, corespondent PRO TV: „Aici în apropiere este și o bază cu avioane, elicoptere… Se vede cum transporta apa. dincolo este focarul, se vede acel nor uriaș de fum”.

Cei care au nevoie urgentă de medicamente sau de obiecte esențiale pot ajunge la locuințe doar cu aprobarea autorităților.

Incendiile din Madrid și Ávila au forțat evacuarea sau izolarea a zeci de mii de oameni.

Numai focul din Ávila a afectat aproximativ 50.000 de hectare și a devenit cel mai întins incendiu înregistrat în istoria recentă a Spaniei.