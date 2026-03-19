Horoscop 20 martie 2026, cu Neti Sandu. Ce aduce echinocțiul de primăvară pentru fiecare zodie

Horoscop 20 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Noutăți azi. O să ne reorganizăm, să ținem pasul cu ce e nou pe piață, ca să avem și noi succes, să doborâm concurența.

Neti Sandu

Vibrația zilei este 2 și o să facem echipă cu cel de lângă noi.

Horoscop 20 martie 2026 – BERBEC

E momentul unui nou început, cu forțe proaspete și cu încredere, că ați muncit, ați pus suflet și de-acum e cazul să se vadă și efectele. Se poate să bateți palma pentru un contract și să vă sporiți veniturile, că poate vreți să vă luați o nouă locuință.

Horoscop 20 martie 2026 – TAUR

Se poate să vă asociați cu niște oameni și să pună toată lumea umărul, să iasă o muncă de calitate și să vă adjudecați succesul. Pare să fie o problemă de sănătate pe care ar fi bine să n-o ignorați, ca să nu se agraveze, să puteți funcționa la maximum.

Horoscop 20 martie 2026 – GEMENI

V-ați putea bucura de un câștig bănesc dacă o să faceți alegerea potrivită; o să vă folosiți flerul în afaceri ca să intrați într-o colaborare avantajoasă. Poate organizați o ieșire la sfârșit de săptămână, alegeți locul, echipa și faceți rezervări.

Horoscop 20 martie 2026 – RAC

Poate mai aveți de dat examene, să predați niște lucrări și să vă puneți lucrurile la punct în privința situației școlare. Se poate să vă exprimați un punct de vedere în public și să se țină cont de voi, să deveniți un reper în breasla voastră.

Horoscop 20 martie 2026 – LEU

Vă așteaptă cineva fie în țară, fie în străinătate și o să vă faceți timp în curând, poate și de Paște, sau când o să poată și gazda voastră. O să recuperați niște bani și o să semnați și niște acte care v-ar netezi drumul spre succes.

Horoscop 20 martie 2026 – FECIOARĂ

Poate o să primiți, în sfârșit, acei bani pe care-i așteptați de multă vreme și o să faceți niște achiziții, după ce plătiți facturile obligatorii. O să vă îngrijiți și de sănătate, că n-ați fi avut timp ori bani, și o să faceți un consult și luați și tratament.

Horoscop 20 martie 2026 – BALANȚĂ

Poate vă cheamă șefii la masa negocierilor și o să vă străduiți să fiți concilianți, dar să vă apărați și propriul interes ca să fiți mulțumiți din punct de vedere financiar. E cineva care a lipsit o vreme și care ar vrea să revină în relație, dar contează ce considerați și voi că ar fi mai bine.

Horoscop 20 martie 2026 – SCORPION

Se poate să onorați invitația la niște prieteni de prin țară și poate mai rămâneți o zi, două pe-acolo dacă atmosfera e bună și anturajul distractiv. Vești bune de la serviciu: vi se aprobă vreo cerere, vă mutați în alt departament, vă pregătiți de o relansare.

Horoscop 20 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Relația cu partenerul de cuplu se poate redresa din mers dacă au fost tensiuni, neînțelegeri și mai ieșiți la un film, la un spectacol, luați masa în oraș. Poate ieșiți cu prietenii la plimbare, să respirați alt aer și să revedeți oameni dragi.

Horoscop 20 martie 2026 – CAPRICORN

Se anunță prieteni, rude în vizită, poate sărbătoriți ceva, o fi un eveniment festiv, o nuntă ori poate e un botez și se adună lume multă. Poate ați găsit un alt loc în care să vă mutați; se poate să plecați din localitate și să locuiți o vreme pe acolo.

Horoscop 20 martie 2026 – VĂRSĂTOR

Are loc o reuniune mondenă și o să aveți ceva de făcut pe acolo, poate veți cunoaște oameni noi și o să păstrați legătura, o să faceți echipă, poate la treabă. O să vă dați întâlnire cu grupul de prieteni să treceți în revistă târgurile de sezon și o să fie revigorant.

Horoscop 20 martie 2026 – PEȘTI

Or să vă intre niște bani și o să aveți de cheltuială dacă vreți să vă duceți în plimbare pe undeva, să-i scoateți pe ai voștri la o cină în oraș. Se poate să vi se dea înapoi banii pe care i-ați împrumutat și o să vă echilibrați financiar.

Etichete: neti sandu, horoscop neti sandu, horoscop, zodii,

Dată publicare:

