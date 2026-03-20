Președintele american a scris că fără Statele Unite, NATO este un „tigru de hârtie”. Cu câteva zile în urmă a folosit aceeași frază pentru a descrie Iranul.

În acest timp, continuă bombardamentele reciproce în Orientul Mijlociu, iar strâmtoarea Ormuz rămâne blocată.

Un martor care filma interceptarea unei rachete iraniene la Haifa a fost cât pe ce să fie prins de explozia resturilor căzute la sol. Operatorul rafinăriei din Haifa a spus că resturile de la o rachetă iraniană interceptată au făcut pagube, dar operațiunile vor fi reluate complet în câteva zile.

După un alt atac, o casă a luat foc în orașul Rehovot, la 20 de kilometri de Tel Aviv. Și aproape miraculos, o bombă neexplodată a ajuns în mijlocul sufrageriei unui apartament.

Încă din zorii zilei celei mai importante sărbători musulmane Eid-al-Fitir, Iranul și-a atacat din nou vecinii din Golf - Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain și Kuwait. Dronele kamikaze iraniene au provocat un incendiu la o rafinărie din Kuwait.

Au continuat și bombardamentele în Teheran și în alte părți ale Iranului, în timp ce iranienii marchează anul nou persan Nowruz.

Președintele Trump s-a lansat într-un nou atac la adresa NATO, numind-o o "alianță de lași".

Este "foarte ușor" pentru membrii NATO să ajute SUA să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, dar nu vor să se implice în "manevra militară simplă", a scris Trump pe rețeaua lui de comunicare.

Lupta împotriva Iranului este "câștigată din punct de vedere militar", afirmă Trump, și susține că există "foarte puțin pericol" pentru Alianță. Și a adăugat că America îi va ține minte.

Premierul israelian a dat asigurări că nu vor mai fi atacuri asupra câmpurilor de gaze ale Iranului - lovituri care au declanșat atacurile iraniene asupra infrastructurii energetice din Golf.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Israelul a acționat singur împotriva complexului de gaze Asaluyeh. Al doilea fapt: președintele Trump ne-a cerut să amânăm viitoarele atacuri și asta vom face”.

Netanyahu a vrut să dezmintă ceea ce a numit - o știre falsă și anume că Israelul a atras cumva America în războiul cu Iranul.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Chiar crede cineva că îi poate spune cineva președintelui Donald Trump ce să facă? Hai, serios. Președintele Trump își ia întotdeauna deciziile pe baza a ceea ce crede că este bine pentru America. Și, îmi permit să adaug: ceea ce crede că este bun și pentru generațiile viitoare”.

Pe de altă parte, Netanyahu a insistat că există o posibilitate pentru o invazie terestră în Iran.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Se spune adesea că nu poți câștiga, nu poți face revoluții doar din aer - și asta este adevărat. Trebuie să existe și o componentă terestră. Există multe posibilități pentru această componentă terestră, însă nu pot să împărtășesc cu voi toate aceste posibilități”.

Potrivit publicației Axios, care citează mai multe surse, Washingtonul ia în considerare varianta de a ocupa sau de a institui o blocadă asupra insulei Kharg - care procesează 90% din exporturile de petrol ale Iranului.

Americanii cred că așa ar putea forța Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Deja săptămâna trecută au bombardat obiective militare de pe mica insulă din Golf, dar s-au oprit înainte de a lovi infrastructura sa petrolieră.

Dar armata iraniană susține că mai are rachete și amenință Statele Unite.

Crainic: „De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, stațiunile, zonele de agrement și centrele turistice și de recreere din întreaga lume nu vor mai fi sigure pentru dușmanii noștri”.