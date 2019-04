NYT, despre caricatura antisemită cu Netanyahu şi Trump: „Este o eroare de judecată”. FOTO

Cotidianul american The New York Times a prezentat scuze după ce a publicat o caricatură antisemită, reprezentându-i pe premierul israelian Beinjamin Netanyahu şi pe preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

Desenul, publicat în ediţia internaţională de joi, îl prezintă pe Netanyahu drept un câine-ghid cu o zgardă cu steaua lui David şi care ghidează un Trump orb şi care poartă o kippa.

În mesajul în care îşi cere scuze, publicat sâmbătă pe Twitter, şi care urmează să apară în ediţia tipărită de luni, în secţiunea ”Opinii” a NYT se arată că desenul ”conţine clişee antisemite”.

”Imaginea este ofensatoare şi este o eroare de judecată faptul că a fost publicată”, afirmă cotidianul, potrivit News.ro.



NYT apologises after printing caricature showing blind, kippah-wearing Donald Trump being led by a Benjamin Netanyahu faced dog wearing a Magen David https://t.co/8t1DAjH8ln