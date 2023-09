Israelul şi Arabia Saudită sunt „aproape” de o pace „istorică”. Premierul israelian: „Zorii unei noi ere”

El a precizat că Palestina nu are un drept de „veto” asupra relaţiilor israeliano-arabe, relatează AFP.

Benjamin Netanyahu a evocat normalizarea relaţiilor cu trei ţări arabe, în 2020, pe care a catalogat-o drept „zorii unei noi ere” şi a apreciat că „suntem aproape de un progres şi mai spectaculos, o pace istorică între Israel şi Arabia Saudită”.

Iranul „trebuie să se confrunte cu o ameninţare nucleară credibilă” pentru a fi împiedicat să-şi dezvolte programul nuclear, a subliniat el.

„Atât timp cât eu voi fi premierul Israelului, voi face tot ceea ce pot pentru a împiedica Iranul să se doteze cu armamenten nucleare”, a dat asigurări Neanyahu la Adunarea Generală a ONU.

