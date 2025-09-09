Nepalul ridică interdicția asupra rețelelor sociale după protestele violente cu 19 morți

Guvernul nepalez a ridicat luni seara interdicția asupra platformelor de socializare, după ce mii de tineri au pătruns cu forța în parlamentul din Kathmandu, protestând împotriva restricțiilor și a corupției.

Ciocnirile cu forțele de ordine au lăsat cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți.

Asaltul asupra parlamentului și violențele de stradă

Luni, mii de tineri au pătruns cu forța în clădirea parlamentului din capitala Kathmandu, cerând guvernului să ridice interdicția privind 26 de platforme de socializare, printre care Facebook și YouTube, și solicitându-i, de asemenea, să combată corupția.

Peste 100 de persoane au fost rănite în timpul protestelor, care au avut loc și în orașe din afara capitalei. Violențele s-au extins și în alte localități, unde unii protestatari au aruncat cu pietre în casa prim-ministrului KP Sharma Oli din orașul său natal, Damak.

Răspunsul guvernului la presiunea străzii

Decizia de a ridica interdicția a fost luată după o ședință de urgență a cabinetului, luni seara, pentru a „răspunde cererilor generației Z", a declarat ministrul comunicațiilor și informațiilor, Prithvi Subba Gurung, potrivit unor rapoarte.

Această măsură reprezintă o cedare rapidă a autorităților în fața presiunii exercitate de protestatarii tineri, care au demonstrat că pot mobiliza forțe considerabile împotriva deciziilor guvernamentale considerate autoritare.

Justificarea inițială a interdicției

Guvernul a justificat interdicția, implementată săptămâna trecută, prin combaterea știrilor false, a discursurilor instigatoare la ură și a fraudei online. Cu toate acestea, măsura a fost percepută de tineri ca fiind o încercare de cenzură și control autoritar.

Platformele de socializare precum Instagram au milioane de utilizatori în Nepal, care le folosesc pentru divertisment, știri și afaceri, ceea ce a făcut ca interdicția să aibă un impact major asupra vieții cotidiene.

Motivațiile protestelor: dincolo de rețelele sociale

Tinerii care au ieșit luni în stradă au declarat că protestează și împotriva a ceea ce consideră a fi atitudinea autoritară a guvernului. Mulți dintre ei au afișat pancarte cu sloganuri precum „ajunge" și „stop corupției", indicând că nemulțumirea publică depășește simpla restricționare a accesului la rețelele sociale.

