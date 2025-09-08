Cel puțin 19 morți în timpul protestelor „Gen-Z” din Nepal, izbucnite după blocarea rețelelor sociale. Peste 100 de răniți

Stiri externe
08-09-2025 | 22:26
protest nepal
Profimedia

Cel puțin 19 persoane au murit și peste 100 au fost rănite luni în Nepal, în urma confruntărilor violente dintre protestatari și forțele de ordine. Protestele au fost declanșate de nemulțumiri legate de închiderea rețelelor sociale și de corupție.

autor
Aura Trif

Unii dintre protestatari, în majoritate tineri - de unde şi denumirea de protestele generaţiei Z - au pătruns cu forţa în complexul Parlamentului din Kathmandu, spărgând barierele, a declarat un oficial local. Ei au dat foc unei ambulanţe şi au aruncat cu diverse obiecte asupra forţelor de poliţie care păzeau legislativul.

protest nepal protest nepal
protest nepal protest nepal
protest nepal protest nepal
protest nepal protest nepal
protest nepal protest nepal
protest nepal protest nepal
protest nepal protest nepal

„Poliţia a tras fără discernământ”, a acuzat un protestatar citat de agenţia de ştiri ANI. „Au tras cu gloanţe care pe mine m-au ratat, dar l-au lovit pe un prieten care stătea în spatele meu. A fost lovit în mână”, a declarat manifestantul.

Peste 100 de persoane, inclusiv 28 de poliţişti, au primit îngrijiri medicale pentru rănile suferite, a declarat pentru Reuters ofiţerul de poliţie Shekhar Khanal.

Citește și
Traficanti
Patru români au fost arestați în Italia pentru trafic de migranți. Ei cereau 15.000 de dolari de persoană pentru transport

Două persoane au fost ucise când protestele din oraşul Itahari, din estul ţării, au devenit violente, a precizat poliţia.

Prim-ministrul K.P. Sharma Oli a convocat o şedinţă de urgenţă a cabinetului pentru a discuta despre tulburările care au izbucnit după ce mii de tineri, dintre care mulţi purtau uniforme şcolare sau universitare, au ieşit în stradă luni dimineaţă. Mulţi purtau steaguri şi pancarte cu sloganuri precum „Opriţi corupţia, nu reţelele sociale”, „Lăsaţi în libertate reţelele sociale” şi „Tinerii împotriva corupţiei”, în timp ce mărşăluiau prin Kathmandu.

„Protestul Gen-Z”

Organizatorii protestelor, care s-au extins şi în alte oraşe din ţara himalayană, le-au numit „demonstraţille generaţiei Z”. Ei spun că protestele reflectă frustrarea generalizată a tinerilor faţă de acţiunile guvernului.

„Acesta este protestul noii generaţii din Nepal”, a declarat un alt protestatar pentru ANI.

Decizia guvernului de a bloca accesul la mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, săptămâna trecută, a alimentat furia tinerilor. Aproximativ 90% din cei 30 de milioane de locuitori ai Nepalului utilizează internetul.

Oficialii au declarat că au impus interdicţia deoarece platformele de social media nu s-au înregistrat la autorităţi în cadrul unei acţiuni de combatere a utilizării lor abuzive, inclusiv a conturilor false de social media utilizate pentru a răspândi discursuri de ură şi ştiri false şi pentru a comite fraude. Ministerul nepalez al Comunicaţiilor şi Tehnologiilor Informaţionale a anunţat joia trecută că a ordonat blocarea a 26 de platforme, printre care Facebook, Youtube, X şi Linkedin, care nu s-au înregistrat la minister în termenul stabilit. În aplicarea unei hotărâri pronunţate în 2023 de Curtea Supremă, ministerul le cere să numească un reprezentant local şi o persoană responsabilă cu reglementarea conţinutului lor. De la intrarea în vigoare a blocării, platformele încă funcţionale, precum Tik Tok, sunt inundate de videoclipuri care pun în discuţie viaţa luxoasă a copiilor politicienilor.

Într-o declaraţie publicată duminică, guvernul a negat că ar dori să limiteze libertatea de gândire şi de exprimare şi a afirmat că decizia sa vizează crearea „unui mediu destinat protejării şi exercitării libere a acestora”.

Poliţia a primit ordin să folosească tunurile de apă, bastoane şi gloanţe de cauciuc pentru a controla mulţimea, iar armata a fost desfăşurată în zona parlamentului pentru a sprijini forţele de ordine, a declarat pentru Reuters Muktiram Rijal, purtătorul de cuvânt al biroului districtual din Kathmandu.

El a spus că starea de urgenţă, care va rămâne în vigoare până la ora 22:00, ora locală, a fost extinsă la zona Singha Durbar din Kathmandu, care include biroul primului ministru şi alte clădiri guvernamentale.

Violenţele s-au calmat mai târziu în cursul serii, deşi protestatarii au rămas în zona din faţa parlamentului.

Poliţia a declarat că proteste similare au avut loc şi în Biratnagar şi Bharatpur, în câmpia sudică, şi în Pokhara, în vestul Nepalului.

Mii de tineri emigrează din Nepal

Mulţi oameni din Nepal consideră corupţia din ţară endemică, iar guvernul lui Oli a fost criticat pentru că nu şi-a respectat promisiunile de a combate corupţia sau de a face progrese în rezolvarea problemelor economice de lungă durată.

Mii de tineri nepalezi pleacă în fiecare an în străinătate pentru a munci şi a studia.

Rameshwore Khanal, fost secretar de stat pentru finanţe, a declarat că, deşi crearea de locuri de muncă nu este la nivelul aşteptărilor, furia populaţiei pare să provină mai degrabă din nemulţumirea faţă de numirile guvernamentale şi incapacitatea acestuia de a eradica corupţia.

Închiderea reţelelor sociale din Nepal survine în contextul în care guvernele din întreaga lume iau măsuri pentru a întări supravegherea reţelelor sociale şi a marilor companii tehnologice, din cauza preocupărilor crescânde legate de probleme precum dezinformarea, confidenţialitatea datelor, prejudiciile online şi securitatea naţională.

Măsurile extreme, criticate de administrația Trump

Criticii - în special administraţia Trump - spun că multe dintre aceste măsuri riscă să îngrădească libertatea de exprimare, dar autorităţile de reglementare afirmă că sunt necesare controale mai stricte pentru a proteja utilizatorii şi a menţine ordinea socială.

Guvernul nepalez a repetat că funcţionarea platformelor vizate va fi restabilită imediat ce acestea vor depune o cerere de înregistrare.

Blocarea decretată joi nu este o noutate. În iulie, guvernul suspendase deja serviciul de mesagerie Telegram din cauza, potrivit acestuia, a creşterii fraudelor online.

Tensiuni în coaliție. Proiectele prin care PSD ar putea anula unele măsuri. Nicușor Dan le cere să fie „uniți”

Sursa: News.ro

Etichete: protest, tineri, coruptie, nepal, retele sociale,

Dată publicare: 08-09-2025 22:06

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
O declarație bizară a lui J.D. Vance a dat naștere la un zvon fals pe rețelele sociale, că ”Trump a murit!”
Stiri externe
O declarație bizară a lui J.D. Vance a dat naștere la un zvon fals pe rețelele sociale, că ”Trump a murit!”

Un zvon nebun că ”Trump a murit” s-a răspândit rapid pe reţele de socializare, sâmbătă, fără ca oficialii de la Casa Albă să reacționeze, până la momentul publicării acestor informații.

Patru români au fost arestați în Italia pentru trafic de migranți. Ei cereau 15.000 de dolari de persoană pentru transport
Stiri externe
Patru români au fost arestați în Italia pentru trafic de migranți. Ei cereau 15.000 de dolari de persoană pentru transport

Patru români, membri ai unei rețele care transporta ilegal imigranți din Tunisia în Italia, au fost arestați de autoritățile din Peninsulă. Imigranții ar fi plătit câte 15.000 de dolari pentru a ajunge în Europa.

Operațiune Europol fără precedent în Europa. „Un succes remarcabil a venit din România”
Stiri externe
Operațiune Europol fără precedent în Europa. „Un succes remarcabil a venit din România”

Investigaţii europene de amploare, desfăşurate între octombrie 2024 şi martie 2025 în 18 ţări, au dus la identificarea mai multor reţele de falsificatori de bani, cu baze în Asia, America de Sud şi Orientul Mijlociu.

Recomandări
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum
Stiri Politice
În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum

Ilie Bolojan a declarat luni la TVR că salariile profesorilor ar urma să crească după anul 2026, precizând că actualul nivel de salarizare din învățământ ”este ce poate România în momentul de față”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Septembrie 2025

46:26

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28