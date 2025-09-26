Nepal: 33 de protestatari uciși cu „gloanțe reale" în timpul demonstrațiilor anticorupție, într-o țară cu arme de foc rare

Stiri externe
26-09-2025 | 14:47
protest nepal
Profimedia

A venit prima confirmare oficială a folosirii muniției reale, de război, în protestele care au dus la demisia prim-ministrului K.P. Sharma Oli și au lăsat în urmă 74 de morți.

autor
Mihai Niculescu

Cel puțin 33 dintre demonstranții uciși în timpul protestelor anticorupție din Nepal de la începutul lui septembrie au fost loviți de „gloanțe reale" trase din „arme de foc de mare viteză", transmite vineri Reuters, citat de Agerpres, citând institutul medical care a efectuat autopsiile.

Un membru al departamentului de medicină legală al Institutului de Medicină al Universității Tribhuvan a prezentat agenției Reuters aceste constatări sub condiția anonimatului, iar ulterior un purtător de cuvânt al institutului a verificat relatarea, reieșind astfel prima confirmare oficială a faptului că s-a folosit muniție reală în timpul tulburărilor, în care 74 de persoane au fost ucise și peste 2.000 rănite.

Protestele Generației Z împotriva corupției, de la marș la violențe

Imagini neverificate cu muniție care nu este din cauciuc și protestatari cu răni la cap și piept au circulat pe rețelele de socializare în urma demonstrațiilor lansate de tineri din Generația Z, indignați de corupție și etalarea luxului pe rețelele de socializare de către cei cu conexiuni politice. Protestele au dus în cele din urmă la demisia prim-ministrului K.P. Sharma Oli și a guvernului său.

Protestele din septembrie au început ca un marș pașnic, dar au scăpat în scurt timp de sub control. Unii dintre manifestanți au incendiat birouri guvernamentale, hoteluri și case ale politicienilor, în timp ce poliția din capitală a comunicat că a tras cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc asupra protestatarilor care încercau să ia cu asalt parlamentul.

Citește și
protest nepal
Cel puțin 19 morți în timpul protestelor „Gen-Z” din Nepal, izbucnite după blocarea rețelelor sociale. Peste 100 de răniți

Apelul ONU pentru anchetă transparentă

Oficiul Națiunilor Unite pentru drepturile omului a solicitat o „anchetă promptă și transparentă" privind „acuzațiile de utilizare inutilă sau disproporționată a forței de către forțele de securitate în timpul protestelor organizate de grupuri de tineri".

Un lider al protestelor a cerut anterior arestarea lui Oli și a ministrului său de interne, Ramesh Lekhak, pentru că ar fi dat ordine de a se folosi muniție reală împotriva demonstranților, dar nu a furnizat dovezi.

Într-o postare pe Facebook din 20 septembrie, Oli a asigurat că guvernul său nu a ordonat forțelor de securitate să tragă asupra protestatarilor.

Muktiram Rijal, purtător de cuvânt al Biroului districtual din Kathmandu - care susține administrativ forțele de ordine, dar nu are control asupra poliției - a declarat joi pentru Reuters că nu are cunoștință despre utilizarea muniției reale. Anterior, acesta a declarat Reuters că poliției i s-a permis să folosească gloanțe de cauciuc, tunuri cu apă și bastoane pentru dispersarea mulțimii.

Un purtător de cuvânt al poliției naționale a menționat că nu poate comenta până la încheierea unei anchete efectuate de o comisie convocată de noul guvern interimar numit.

Teorii despre persoane infiltrate

În postarea sa din 20 septembrie, Oli sugerase că persoane infiltrate au fost implicate în proteste și a cerut o anchetă „cu privire la incidentele în care s-au tras focuri de armă din arme automate care nu se află în posesia poliției".

În mod normal, cetățenii nepalezi trebuie să demonstreze faptul că viața lor este în pericol pentru a obține un permis de port-armă, așa că este dificil să obții legal o armă de foc, a explicat pentru Reuters Subash Acharya, fost consultant legal al poliției.

Armele, neobișnuite pentru Nepal

Violența armată în țara din Asia de Sud este "extrem de rară", a declarat chirurgul ortoped Alok Singh de la Spitalul de poliție din Nepal. „În cei opt ani de practică, nu am asistat niciodată la niciun caz de rănire prin gloanțe în rândul civililor", a spus acesta.

Sursa: Agerpres

Etichete: nepal, violente, medic legist, impuscati,

Dată publicare: 26-09-2025 14:32

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Violențele din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului, incendiată de protestatari. Bilanțul morților se ridică la peste 20
Stiri externe
Violențele din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului, incendiată de protestatari. Bilanțul morților se ridică la peste 20

Sute de protestatari nepalezi au incendiat marți clădirea Parlamentului din Kathmandu, escaladând haosul politic, în ciuda demisiei premierului K.P. Sharma Oli, transmite EFE.  

Cel puțin 19 morți în timpul protestelor „Gen-Z” din Nepal, izbucnite după blocarea rețelelor sociale. Peste 100 de răniți
Stiri externe
Cel puțin 19 morți în timpul protestelor „Gen-Z” din Nepal, izbucnite după blocarea rețelelor sociale. Peste 100 de răniți

Cel puțin 19 persoane au murit și peste 100 au fost rănite luni în Nepal, în urma confruntărilor violente dintre protestatari și forțele de ordine. Protestele au fost declanșate de nemulțumiri legate de închiderea rețelelor sociale și de corupție.

Cum se apără tânărul care a bătut cu bestialitate un muncitor nepalez din Cluj-Napoca. Victima este în stare gravă
Stiri actuale
Cum se apără tânărul care a bătut cu bestialitate un muncitor nepalez din Cluj-Napoca. Victima este în stare gravă

Un muncitor din Nepal care muncea la o fabrică din Cluj-Napoca a ajuns în comă la spital, după ce a fost bătut de un bărbat. Conflictul ar fi izbucnit în urma unor neînțelegeri între cei doi, iar suspectul a fost arestat preventiv.

Asiatici veniți la muncă în România, urcați în avion sub escortă și trimiși înapoi acasă. Au interzis în UE până la 3 ani
Stiri actuale
Asiatici veniți la muncă în România, urcați în avion sub escortă și trimiși înapoi acasă. Au interzis în UE până la 3 ani

Doi cetăţeni din Nepal şi unul din Sri Lanka, aflaţi ilegal în România, au fost îndepărtaţi de pe teritoriul ţării noastre, a informat, marţi, Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Imagini de groază în Nepal, unde peste 150 de oameni au murit din cauza inundațiilor. Oamenii au fugit pe acoperișuri
Stiri externe
Imagini de groază în Nepal, unde peste 150 de oameni au murit din cauza inundațiilor. Oamenii au fugit pe acoperișuri

Cel puțin 150 de oameni au pierit și cateva zeci sunt dați dispăruți, din cauza inundațiilor și alunecărilor de teren produse în Nepal. Două zile de ploi ca la potop au inundat valea din jurul capitalei- Kathmandu.

Recomandări
Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Șase copii au murit în ultimele zile, secția ATI este acum închisă
Stiri actuale
Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Șase copii au murit în ultimele zile, secția ATI este acum închisă

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce 6 copii au murit în ultimele zile în secţia ATI, lucru confirmat de Ministerul Sănătății.

Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor
Interviurile Stirileprotv.ro
Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Jean Reno, legendarul actor din Léon, Ronin și Codul lui da Vinci, a acordat un interviu corespondentului PRO TV Diana Enache, în care vorbește deschis despre vremurile tulburi pe care le trăim, dar și despre marele său vis artistic, încă neîmplinit.

Alertă cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat
Stiri actuale
Alertă cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Septembrie 2025

46:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28