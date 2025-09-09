Violențele din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului, incendiată de protestatari. Bilanțul morților se ridică la 20

Sute de protestatari nepalezi au incendiat marți clădirea Parlamentului din Kathmandu, escaladând haosul politic, în ciuda demisiei premierului K.P. Sharma Oli, transmite EFE.

În imaginile difuzate de media locale pot fi văzute coloane dense de fum negru ieşind din complexul clădirii Parlamentului, în timp ce armata, desfăşurată în zonă, a rămas pasivă şi nu a intervenit pentru a opri atacul sau a stinge focul.

Atacul de marţi reprezintă punctul culminant a două zile de proteste masive ale tinerilor împotriva corupţiei şi a cenzurii, proteste soldate deja cu peste 20 de morţi şi peste 300 de răniţi în confruntările manifestanţilor cu forţele de poliţie.

Violenţele de marţi s-a extins în întreaga capitală.

Reşedinţa privată a premierului Oli a fost incendiată, iar alţi lideri de rang înalt, precum fostul prim-ministru Sher Bahadur Deuba, au fost răniţi în urma atacurilor asupra locuinţelor lor. Această escaladare a violenţei a avut loc în pofida încercărilor de soluţionare a crizei pe calea politică.

Demisii în masă

Cu câteva ore mai devreme, 20 de deputaţi din Partidul Rastriya Swatantra (RSP) au demisionat în bloc, declarând că Parlamentul "şi-a pierdut legitimitatea" şi au propus

crearea unui "guvern civil interimar".

În comunicatul său, RSP a cerut crearea unei comisii judiciare la nivel înalt pentru a investiga represiunea, o solicitare care se aliniază cu condamnările venite din partea Amnesty International şi a ONU.

Demisia deputaţilor a urmat celei a prim-ministrului Oli, care a demisionat în cursul dimineţii printr-o scrisoare adresată preşedintelui, fiind constrâns să recurgă la acest gest de gestionarea protestelor şi demisia anterioară a cinci miniştri din cabinetul său.

Tot marţi, Rajyalaxmi Chitrakar, soţia fostului prim-ministru nepalez Jhalanath Khanal, a încetat din viaţă după ce a suferit arsuri grave în urma incendierii locuinţei sale din Kathmandu de către manifestanţi, conform informaţiilor confirmate pentru EFE de surse spitaliceşti. Rajyalaxmi Chitrakar a decedat la spital, unde a ajuns în stare critică.

