Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Casa Albă va fi reprezentată de secretarul de stat Marco Rubio și de emisarul special al președintelui – Steve Witkoff.

Franța, Germania și Marea Britanie și-au trimis consilierii pe probleme de securitate națională. Ucraina și aliații săi europeni s-au ferit să respingă din start propunerea negociată în secret de americani și de ruși. În schimb, au transmis că planul poate fi o „bază” pentru negociere.

Donald Trump pare deschis la alternative.

Reporter: Planul de pace propus Ucrainei a fost caracterizat drept „problematic”. Reprezintă el oferta finală pentru Ucraina?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu, nu este oferta finală. Vreau doar să fie pace. Într-un fel sau altul, trebuie să încheiem acest război.”

Însă, dacă Zelenski refuză propunerea americano-rusă...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „N-are decât să lupte până nu mai poate.”

Liderul ucrainean este într-o situație imposibilă. Nu poate respinge direct Washingtonul – pentru că depinde de sprijinul militar american pentru a continua războiul. Dar nici nu poate accepta termenii unui acord care înseamnă, în esență, o capitulare forțată a Ucrainei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „În zilele următoare vor avea loc consultări cu partenerii privind pașii necesari pentru a pune capăt războiului. Reprezentanții noștri știu cum să protejeze interesele naționale ale Ucrainei și exact ce este necesar pentru a împiedica Rusia să efectueze o a treia invazie, un alt atac împotriva Ucrainei.”

De la reuniunea G20 din Africa de Sud, liderii europeni s-au ferit și ei să respingă din start planul americano-rus. Însă au transmis insistent că unele prevederi trebuie renegociate.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Cred că este foarte bine că Statele Unite au lansat o propunere de pace și apreciem aceste eforturi. Dar, în același timp, având în vedere că în joc este suveranitatea Ucrainei și securitatea europeană, este normal ca atât ucrainenii, cât și europenii să fie la masa negocierilor pentru a finaliza acest plan.”

Europenii se grăbesc să pregătească o contrapropunere la planul americano-rus cu 28 de puncte și să aducă Ucraina la masa discuțiilor.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Acest război nu poate fi încheiat decât dacă Ucraina își dă acordul necondiționat. Războaiele nu pot fi oprite de marile puteri peste capul liderilor din țările implicate. Acest război poate fi încheiat doar având consimțământul Ucrainei și Europei, întrucât acest război are loc pe continentul european.”

Max Bergmann, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, Directorul Programului Europa, Rusia și Eurasia: „Cred că ceea ce Ucraina va încerca să facă este să spună: acest plan poate fi un punct de plecare, dar avem multe îngrijorări. Suntem dispuși să stăm la masa discuțiilor cu rușii, cu americanii și cu europenii. Dar întrebarea este: cum vor răspunde Statele Unite? Mingea este în terenul Ucrainei, dar ceea ce Ucraina va încerca să facă este să joace tenis și să o trimită înapoi la Moscova.”

Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la anumite prevederi, de pildă la cea care stabilește o limită maximă pentru efectivele armatei ucrainene. Asta ar lăsa Ucraina într-o situație vulnerabilă pe viitor. Europenii au insistat, de asemenea, că granițele ucrainene nu trebuie modificate prin forță și că punctele din plan care implică Uniunea Europeană și NATO trebuie să primească undă verde la nivel european.

Max Bergmann, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, Directorul Programului Europa, Rusia și Eurasia: „Cred că adevăratul pericol este apariția unei rupturi nu doar între Ucraina și Statele Unite, ci și între Europa și Statele Unite, între NATO și Statele Unite, iar asta ar putea crea o situație cu adevărat explozivă și este ceva la care trebuie să fim atenți în săptămâna următoare.”

