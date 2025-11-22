Moscova deschide uşa unui nou summit Putin–Trump: „Nu excludem nimic”, spune Riabkov

Stiri externe
22-11-2025 | 14:07
Trump Putin
Getty Images

O posibilă nouă întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump este pe ordinea de zi, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov, informează Reuters.

autor
Vlad Dobrea

„Nu exclud nimic”, a declarat el într-un interviu acordat revistei publice International Affairs şi publicat sâmbătă.

„Căutarea unei căi de urmat continuă”, a adăugat el.

Potrivit lui Serghei Riabkov, contactele dintre Rusia şi Statele Unite nu au fost suspendate, iar canalele în favoarea unui dialog continuă să funcţioneze.

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit ultima dată în Alaska, în august, dar summitul nu a dus la niciun acord care să rezolve sau să pună capăt războiului purtat de Moscova în Ucraina din februarie 2022. Cei doi lideri urmau să se reîntâlnească la Budapesta, dar întâlnirea a fost amânată pe termen nelimitat.

Citește și
Donald Trump, după ce Marjorie Taylor Greene și-a anunțat demisia
Donald Trump, după ce Marjorie Taylor Greene și-a anunțat demisia: „Este o veste minunată pentru țară”

„Lucrăm în mod continuu. Avem formate şi canale bine stabilite. Nu toate aceste canale sunt vizibile sau audibile, nu toate trebuie discutate public, dar adevărul este că totul funcţionează”, a adăugat el.

Această declaraţie vine în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să ia în considerare un nou proiect de acord de pace american care să pună accentul pe principalele revendicări ale Rusiei, în timp ce europenii au respins în prealabil orice soluţie impusă Kievului care ar echivala cu o „capitulare”.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, SUA, donald trump, vladimir putin, summit,

Dată publicare: 22-11-2025 14:07

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Donald Trump, după ce Marjorie Taylor Greene și-a anunțat demisia: „Este o veste minunată pentru țară”
Stiri externe
Donald Trump, după ce Marjorie Taylor Greene și-a anunțat demisia: „Este o veste minunată pentru țară”

Marjorie Taylor Greene, congresmana republicană din Georgia care a avut o ceartă dramatică cu Donald Trump, în ciuda faptului că era aliata lui de lungă durată, a anunţat vineri că va demisiona – ceea ce preşedintele a numit „o veste minunată”.

Italia primeşte prima creştere de rating Moody’s după 23 de ani. Stabilitatea politică sub Meloni schimbă perspectiva
Stiri externe
Italia primeşte prima creştere de rating Moody’s după 23 de ani. Stabilitatea politică sub Meloni schimbă perspectiva

Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din ultimii peste 23 de ani.

AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump
Stiri externe
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump

Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski, scrie AFP. 

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Noiembrie 2025

02:16:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28