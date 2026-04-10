Racheta a fost interceptată, potrivit publicaţiei Times of Israel.

Hezbollah a declarat că a vizat infrastructura militară israeliană din oraşul Haifa, situat în nordul ţării, în noaptea de joi spre vineri. Nu este clar deocamdată dacă gruparea armată susţinută de Iran se referea la acelaşi atac. Armata israeliană a declarat că a lovit aproximativ 10 lansatoare ale Hezbollah care au tras rachete spre nordul Israelului în cursul serii.

Cele mai recente atacuri de răzbunare vin după ce cel mai intens bombardament al Israelului asupra Libanului din timpul războiului a ucis peste 300 de persoane, miercuri, şi înaintea discuţiilor programate între Iran şi SUA în Pakistan, în urma acordului lor privind un armistiţiu de două săptămâni.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, că a dat instrucţiuni Israelului să înceapă discuţii de pace cu Libanul, care ar include dezarmarea Hezbollahului.

Israelul a lansat o nouă ofensivă împotriva Hezbollah după ce gruparea a început să tragă asupra Israelului, în 2 martie. Atacurile israeliene au ucis aproximativ 1.900 de persoane şi au provocat strămutarea a peste 1 milion de persoane, potrivit autorităţilor libaneze.

Cel puţin 400 de luptători Hezbollah au fost ucişi, potrivit unor surse apropiate grupării, care a lansat sute de rachete şi drone asupra Israelului.