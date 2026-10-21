Martin L. O'Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General Militar al NATO din Mons, Belgia, a declarat că vor fi desfăşuraţi şi specialişti suplimentari în domeniul informaţiilor, pentru a îmbunătăţi cunoaşterea situaţiei din regiune prin utilizarea sporită a senzorilor şi printr-un schimb mai amplu de informaţii, potrivit Agerpres.

O aeronavă de recunoaştere a început să opereze în largul coastei bulgare

Potrivit relatărilor din presa de la Sofia, o aeronavă de recunoaştere P-8 Poseidon a Marinei SUA a început să opereze în largul coastei bulgare a Mării Negre. România solicitase sprijin din partea UE şi NATO în urma unei serii de incidente produse săptămâna trecută.

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră au devenit recent mai frecvente. Printre navele afectate s-au numărat şi nave care transportau mărfuri în largul coastelor Bulgariei şi României, state membre NATO.

Săptămâna trecută, nava ucraineană Chelsea 3 a fost lovită de trei drone la 33 de kilometri est de localitatea bulgară Biala, de pe litoralul Mării Negre. Într-un al doilea incident, o navă a fost lovită şi s-a scufundat la 31 de kilometri de coastă, în apropiere de Krapeţ, lângă graniţa cu România.

O navă comercială turcească s-a scufundat în apropiere de Sfântu Gheorghe

La începutul acestei luni, o navă comercială turcească, ce transporta cereale, s-a scufundat în apropiere de Sfântu Gheorghe, la Marea Neagră. Doi membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa. Potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cargoul a fost lovit de drone ruseşti.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a avertizat recent că situaţia ar putea declanşa o nouă criză alimentară mondială.

Kallas a descris Ucraina drept unul dintre cei mai importanţi exportatori de produse agricole din lume şi a afirmat că acţiunile Rusiei îngreunează tot mai mult aprovizionarea cu alimente a oamenilor din întreaga lume.

Şase atacuri atribuite presupus dronelor ruseşti, produse într-un interval de zece zile, au reprezentat o escaladare periculoasă şi inacceptabilă, a declarat aceasta.

Zelenski a afirmat că vede atacurile drept "o expresie a eforturilor Rusiei de a face ca partea de vest a Mării Negre să devină complet inutilizabilă pentru transportul maritim".