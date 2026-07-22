Totuși, activitatea instituției va fi reluată abia după eliminarea tuturor riscurilor de securitate, având în vedere că s-a ajuns aici, după atacul unui hacker.

Între timp, parlamentarii se întrec în inițiative, prin care propun amânarea majorării TVA, la 21%, pentru cei care au semnat ante-contracte de cumpărare a unei locuințe, cu TVA redus.

Mii de tranzacții imobiliare sunt în așteptare, iar fiecare zi fără acces la serviciile ANCPI înseamnă noi întârzieri și costuri.

Pe site-ul instituției se poate vedea un singur mesaj - din care aflam că miercuri ar urma să se încheie procesul de migrare a aplicațiilor în Cloud-ul Guvernamental. Autoritățile dau asigurări că datele administrate de ANCPI nu au fost compromise.

Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei si al Digitalizării: „Managementul instituției nu are doar datoria de a securiza datele și serviciile publice, ci și de a da un raport la final. Să securizeze datele și apoi să dea un raport prin care orice fel de speculație legată de pierderea, vinderea datelor să fie clarificată”.

Activitatea instituției rămâne blocată. Oamenii vor avea acces la serviciile de cadastru doar când nu va mai exista niciun risc.

Corespondent PRO TV: „Atacul care a blocat sistemele Agenției Naționale de Cadastru are legături cu un incident similar din Letonia. Instituția de Răspuns la Incidente Cibernetice a Republicii Letonia a transmis că același hacker a atacat și în iunie compania forestieră de stat letonă și oferă sprijin autorităților române în anchetă. Au fost trimise informații tehnice și date despre infrastructura atacatorului, pentru prevenirea unor noi atacuri”.

Între timp, mii de români care încearcă să își cumpere o locuință nu pot termina procedurile de creditare, pentru că băncile au nevoie de extrase de carte funciară.

Însă cea mai mare problemă este diferența de preț generată de schimbarea cotei de TVA de la 1 august.

Pentru un apartament de aproximativ 100.000 de euro, diferența dintre o taxă de 9% și una de 21% poate însemna 12.000 de euro în plus, la care se adaugă alte taxe.

Antoaneta Comșa, dezvoltator imobiliar: „Cred că nu a fost o decizie inspirată atunci cand au limitat data de 31 iulie pentru că există întârzieri din partea autorităților și din partea dezvoltatorilor - procesele verbale nu se semnează la timp sau documentele de atestare a clădirilor nu sunt semnate în timp util - cred că mai corect și cinstit era ca această limită să nu fie pusă”.

Parlamentarii au depus mai multe inițiative prin care vor să prelungească amânarea creșterii TVA la tranzacțiile imobiliare pentru antecontractele semnate anul trecut. PSD și AUR au propus data de 1 octombrie, iar PNL finalul lunii august.