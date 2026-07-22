Administrația Națională a Penitenciarelor i-a dat pe mâna procurorilor, care trebuie să ancheteze nu doar presupusa purtare abuzivă a acestora, dar și un posibil ultraj comis de condamnat.

Decisive în anchetă se vor dovedi imaginile surprinse de camerele de supraveghere din închisoare.

Deținutul are 28 de ani și ispășește o condamnare de un an și 11 luni de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și furt. În doar câteva ore a ajuns de trei ori la spital.

Prima dată a fost dus duminică, la miezul nopții, la camera de gardă a Spitalului Județean din Giurgiu. De aici, a fost trimis sub escortă la Spitalul Alexandru Obregia din Capitală pentru o evaluare psihiatrică.

Șase ore mai târziu, o altă ambulanță îl prelua în stare gravă din aceeași închisoare și îl aducea la același spital din Giurgiu. Avea răni la cap, dar și la mâini și la picioare.

Bogdan Cărăbaș, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Giurgiu: „Pacientul a fost adus de echipajul de ambulanță de la penitenciar către spital, acesta făcând un stop cardio-respirator în afara spitalului. Nu știm dacă s-a întâmplat la penitenciar sau în ambulanță. A fost scos din stopul cardio-respirator cu ajutorul echipajului de pe ambulanță și apoi de cei de la UPU.”

Incidentul a fost raportat la Administrația Națională a Penitenciarelor, de teamă că deținutul ventilat mecanic și intubat în secția de terapie intensivă ar putea muri. A fost demarată imediat o anchetă administrativă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul Penitenciarului Giurgiu, dar și cele obținute de bodycam-urile folosite de agenții de poliție, ar fi scos la iveală faptul că deținutul ar fi fost victima a două incidente. Unul petrecut în interiorul secției de deținere, atunci când agenții au încercat să îl imobilizeze. Iar cel de-al doilea, în interiorul dubei cu care condamnatul era transportat de la Spitalul Obregia din Capitală către închisoarea din Giurgiu.”

Mădălina Iosif, purtătorul de cuvânt al ANP: „Există suspiciuni privind utilizarea disproporționată a forței de către personalul implicat. Analiza preliminară a materialului video a evidențiat existența unor indicii privind utilizarea forței într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracțiuni.”

Așa că șefii Administrației Penitenciarelor au sesizat Parchetul Giurgiu pentru a cerceta atât un posibil ultraj comis de deținut, cât și purtarea agenților de poliție.

Aceștia din urmă au fost mutați între timp, ca să nu mai intre în contact cu alți condamnați.

În urma acestor incidente, directorul Penitenciarului de Maximă Siguranță Giurgiu și adjunctul acestuia și-au dat demisia.