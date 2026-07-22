Cum comentează președintele PSD Sorin Grindeanu imaginile cu Marcel Ciolacu şi fugarul Ionel Arsene: „Fiecare răspunde”

Stiri Politice
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Inquam Photos / George Calin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat, miercuri, cum comentează imaginile în care Marcel Ciolacu apare alături de fostul lider PSD, fugarul Ionel Arsene, condamnat în 2023 la închisoare pentru trafic de influenţă.

autor
Cristian Matei

”Marcel Ciolacu am văzut că v-a răspuns şi va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez”, a spus Grindeanu, potrivit News.ro.

”Eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai spus că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre acest subiect şi că nu a ştiut.

Potrivit News.ro, HotNews a publicat, miercuri, fotografii de la întâlnirea lui Marcel Ciolacu şi Ionel Arsene – care au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

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”Am o rugăminte: ce fac eu personal nu priveşte pe nimeni”, a declarat Ciolacu, potrivit News.ro.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, a fost condamnat, în 10 martie 2023, la şase ani şi opt luni de închisoare cu executare, în dosarul în care a fost judecat pentru trafic de influenţă.

El se află în Italia de mai mulți ani, iar avocații săi au susținut că Arsene nu poate fi extrădat ”pentru că e depresiv și prezintă risc suicidal”.

De asemenea, fostul ministru al Justiţiei, Alina Gorghiu, a anunţat, referitor la cazul aducerii lui Ionel Arsene în ţara noastră, că avocaţii acestuia au sesizat CEDO, pe motiv că în România i-ar fi fost încălcat dreptul la viaţă şi ar fi supus la tratamente inumane.  

Prin echipa sa de avocaţi, a încercat anumite tertipuri pentru a suspenda predarea imediată în România. S-a invocat faptul că are depresie şi că există un risc ridicat de suicid dacă ar fi încarcerat în penitenciarele din România.” - a mai afirmat Gorghiu.

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Sursa: News.ro ProTV

Etichete: ionel arsene, PSD, marcel ciolacu, italia, sorin grindeanu,

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