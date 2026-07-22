Cum comentează președintele PSD Sorin Grindeanu imaginile cu Marcel Ciolacu şi fugarul Ionel Arsene: „Fiecare răspunde”

”Marcel Ciolacu am văzut că v-a răspuns şi va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez”, a spus Grindeanu, potrivit News.ro.
”Eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, a subliniat Sorin Grindeanu.
Preşedintele PSD a mai spus că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre acest subiect şi că nu a ştiut.
Potrivit News.ro, HotNews a publicat, miercuri, fotografii de la întâlnirea lui Marcel Ciolacu şi Ionel Arsene – care au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.
”Am o rugăminte: ce fac eu personal nu priveşte pe nimeni”, a declarat Ciolacu, potrivit News.ro.
Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, a fost condamnat, în 10 martie 2023, la şase ani şi opt luni de închisoare cu executare, în dosarul în care a fost judecat pentru trafic de influenţă.
El se află în Italia de mai mulți ani, iar avocații săi au susținut că Arsene nu poate fi extrădat ”pentru că e depresiv și prezintă risc suicidal”.
De asemenea, fostul ministru al Justiţiei, Alina Gorghiu, a anunţat, referitor la cazul aducerii lui Ionel Arsene în ţara noastră, că avocaţii acestuia au sesizat CEDO, pe motiv că în România i-ar fi fost încălcat dreptul la viaţă şi ar fi supus la tratamente inumane.
„Prin echipa sa de avocaţi, a încercat anumite tertipuri pentru a suspenda predarea imediată în România. S-a invocat faptul că are depresie şi că există un risc ridicat de suicid dacă ar fi încarcerat în penitenciarele din România.” - a mai afirmat Gorghiu.