Cum comentează președintele PSD Sorin Grindeanu imaginile cu Marcel Ciolacu şi fugarul Ionel Arsene: „Fiecare răspunde”

”Marcel Ciolacu am văzut că v-a răspuns şi va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez”, a spus Grindeanu, potrivit News.ro.

”Eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai spus că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre acest subiect şi că nu a ştiut.

Potrivit News.ro, HotNews a publicat, miercuri, fotografii de la întâlnirea lui Marcel Ciolacu şi Ionel Arsene – care au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

”Am o rugăminte: ce fac eu personal nu priveşte pe nimeni”, a declarat Ciolacu, potrivit News.ro.