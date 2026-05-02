Secretarul Comitetului Nobel norvegian, care i-a acordat lui Mohammadi premiul în 2023, şi-a exprimat joi îngrijorarea cu privire la faptul că starea de sănătate a activistei iraniene pentru drepturile omului se agrava, după ce aceasta suferise un atac de cord în închisoare.

Starea de sănătate s-a agravat în detenție

Mohammadi, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a câştigat premiul în timp ce se afla în închisoare, pentru campania sa de promovare a drepturilor femeilor şi de abolire a pedepsei cu moartea în Iran.

Fundaţia Narges Mohammadi a declarat, într-un comunicat publicat pe site-ul său, că aceasta a fost „transferată de urgenţă la un spital din Zanjan, în urma unei deteriorări catastrofale a stării sale de sănătate, incluzând două episoade de pierdere completă a cunoştinţei şi o criză cardiacă severă”.

Acest transfer a fost o „necesitate inevitabilă, după ce medicii din închisoare au stabilit că starea ei nu putea fi gestionată la faţa locului”, se precizează în comunicat.

Solicitare de transfer la un spital din Teheran

Într-o informare de sâmbătă, fundaţia a precizat că ea se află în continuare într-o stare instabilă şi primeşte oxigen. Aceasta a solicitat transferul ei la un spital din Teheran, pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

Mohammadi a fost condamnată la o nouă pedeapsă cu închisoarea de 7 ani şi jumătate, a declarat fundaţia în februarie, cu câteva săptămâni înainte ca SUA şi Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului. Comitetul Nobel a cerut atunci Teheranului să o elibereze imediat.

Ea a fost arestată în decembrie, după ce a denunţat moartea avocatului Khosrow Alikordi; procurorul Hasan Hematifar a declarat atunci reporterilor că aceasta ar fi făcut remarci provocatoare la ceremonia de comemorare a lui Alikordi.