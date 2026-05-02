Peste 200 de chefi și maeștri ai grătarului au la dispoziție aproximativ 100 de tone de carne pentru a-și uimi clienții cu preparate irezistibile.

Pe grătare, carnea a sfârâit fără oprire: coaste de porc rumenite, piept de vită gătit ore întregi până devine moale și plin de savoare, cârnați rumeniți, dar și bucăți de vită fragedă, vrăbioară sau ceafă, toate cu crustă crocantă la exterior și suculente în interior.

Femeie: „Este extraordinară, un gust sublim. Cred că contează, cum a spus și domnul, calitatea cărnii. Nu mă așteptam să fie așa gustoasă, punând doar piper și sare.”

Băiat: „E foarte fragedă, condimentată, un pic condimentată, dar nu e tare deloc.”

Băiat: „E bună. Foarte moale și are foarte multă aromă.”

Fiecare are propriul secret pentru gustul perfect. Unii spun că totul ține de lemnul folosit și sursa de foc, alții de amestecul de condimente sau de marinadă, dar toți sunt de acord asupra unui lucru: răbdarea face diferența.

Radu Zărnescu, chef specializat în grătar: „Mușchiul reacționează la diverse temperaturi. Dacă punem brusc pe foc puternic o bucată de mușchi, vom vedea că se strânge. Dacă gătim încet, el se gătește relaxat și, dacă avem răbdare, la barbecue îți trebuie răbdare, 120 de grade, gândiți-vă că în 10 ore toate tendoanele se topesc, de aceea cade carnea de pe os.”

Și mirodeniile contează, pentru că dau gustul și aroma fiecărui preparat.

Gheorghe Marian Țanse, specialist în condimente: „Cel puțin 35% condimentele dau gustul final unui preparat.”

Cei care nu au ajuns sâmbătă mai au o șansă: festivalul de grill și barbecue de la Snagov continuă și duminică.