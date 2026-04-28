Luni, Musk a revenit la atacuri, numindu-l pe Altman „Scam Altman” într-o postare pe platforma X.

Începând de marți însă, disputa dintre cei doi miliardari din tehnologie se mută într-un cadru mult mai important: o sală de judecată federală din California, unde conflictul lor va fi analizat într-un proces care va dura o lună, relatează BBC.

În centrul cauzei se află acuzația lui Musk potrivit căreia Altman — alături de care a cofondat OpenAI — l-ar fi păgubit de milioane de dolari și ar fi abandonat misiunea inițială non-profit a companiei ChatGPT.

Atât Musk, cât și Altman urmează să depună mărturie într-un proces în care viitorul inteligenței artificiale ar putea fi influențat decisiv. Deși unul dintre ei va fi declarat, cel mai probabil, învingător, este posibil ca niciunul să nu iasă nevătămat din această confruntare.

Disputa a fost comparată cu doi grei ai boxului care intră în ring, iar unii observatori o descriu drept o confruntare de tipul „King Kong împotriva lui Godzilla”.

„Musk și Altman sunt atât de mari, atât de ieșiți din tipare și atât de greu de raportat la realitate”, spune profesoara Sarah Federman de la Universitatea din San Diego, specializată în soluționarea conflictelor. „Asta îi face atât de fascinant de urmărit atunci când se ciocnesc.”

Musk a dat în judecată și OpenAI, precum și pe cofondatorul și președintele companiei Greg Brockman, alături de Microsoft, despre care susține că ar fi ajutat la transformarea companiei într-una orientată spre profit, acuzații negate de Microsoft.

El cere despăgubiri de ordinul miliardelor de dolari, pe care le numește „câștiguri ilicite”, bani pe care vrea să fie direcționați către divizia non-profit a OpenAI, solicitând totodată schimbări majore în conducerea companiei, inclusiv înlăturarea lui Altman.

OpenAI susține însă că Musk este motivat de invidie și regretul de a fi părăsit compania, acuzându-l că încearcă să saboteze un rival major în cursa pentru inteligența artificială generală (AGI). AGI este definită, în linii mari, ca o inteligență artificială care depășește capacitatea umană.

Originea conflictului

Musk și Altman au fondat OpenAI ca organizație non-profit în 2015, cu misiunea de a se asigura că AGI va aduce beneficii întregii umanități.

La acel moment, Musk era deja o figură proeminentă în tehnologie, fiind asociat cu Tesla și SpaceX, în timp ce Altman era cunoscut mai ales în Silicon Valley, la conducerea incubatorului Y Combinator.

Cei doi s-au cunoscut în jurul anului 2012, prin intermediul unui investitor din Silicon Valley, iar Altman i-a propus lui Musk ideea OpenAI, cu accent pe dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale.

Inițial, proiectul a fost unul colaborativ, bazat pe viziunea comună asupra potențialului AI.

Ulterior însă, Musk a părăsit organizația în 2018, după un conflict de putere cu Altman, într-un moment în care a transmis că nu va mai finanța proiectul dacă nu devine o organizație complet independentă.

În 2022, OpenAI a lansat ChatGPT, declanșând boom-ul global al inteligenței artificiale. Musk a fondat ulterior propria companie, xAI, însă aceasta a rămas în urma principalilor competitori. În 2024, Musk a dat în judecată OpenAI, acuzând compania că a abandonat misiunea inițială și că s-a concentrat pe maximizarea profiturilor, inclusiv pentru Microsoft.

Escaladarea conflictului

De atunci, tensiunile dintre cei doi s-au amplificat public. Musk a încercat chiar să cumpere activele OpenAI, într-o ofertă de aproape 100 de miliarde de dolari, respinsă de companie.

În schimb, Altman a ironizat oferta, propunând la rândul său achiziția rețelei X pentru o sumă mult mai mică. Musk l-a numit „escroc” în replică.

Disputa a continuat și prin mesaje private și declarații publice, implicând și alte nume importante din industrie.

Miza procesului

Procesul este considerat unul cu implicații majore pentru viitorul inteligenței artificiale. Dacă Musk va câștiga, OpenAI ar putea suferi pierderi semnificative, iar echilibrul competiției în domeniul AGI s-ar putea schimba.

În același timp, experții atrag atenția că implicarea directă a lui Musk în propria companie de AI ridică întrebări privind imparțialitatea demersului său.

Procesul va oferi, pe lângă aspectele juridice, și o privire rară asupra rivalității dintre doi dintre cei mai influenți oameni din tehnologie și asupra modului în care aceștia modelează viitorul inteligenței artificiale.