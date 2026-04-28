Un nou studiu arată că informaţiile colectate în mod obişnuit în timpul consultaţiilor medicale ar putea fi folosite pentru a identifica mai devreme copiii care prezintă risc de tulburare de ADHD, înainte ca diagnosticul să fie stabilit în mod obişnuit.

Cercetători de la Duke Health au analizat dacă aceste semne pot fi identificate mai devreme cu ajutorul AI, folosind date deja existente în dosarele medicale electronice. Studiul a fost publicat luni, în revista Nature Mental Health.

Cum funcționează modelul de inteligență artificială

Cercetătorii au utilizat date din dosarele medicale a peste 140.000 de copii cu ADHD sau fără. Modelul de AI a fost antrenat să analizeze istoricul medical de la naştere până în copilăria timpurie. Acesta a învăţat să recunoască tipare formate din evenimente de dezvoltare, comportamentale şi clinice care apar frecvent cu ani înainte de stabilirea diagnosticului.

Modelul a estimat cu acurateţe riscul viitor de ADHD la copiii cu vârsta de 5 ani şi peste. Performanţa a fost constantă indiferent de sex, rasă, etnie sau statutul asigurării medicale.

Instrumentul nu stabileşte un diagnostic, ci indică acei copii care ar putea beneficia de o evaluare mai atentă din partea medicului pediatru sau de o trimitere mai devreme către un specialist pentru evaluarea ADHD.

Autorii subliniază că identificarea precoce a riscului poate duce la diagnostic mai rapid şi la intervenţii mai timpurii. Acestea sunt asociate cu rezultate mai bune la nivel academic, social şi al sănătăţii. Totuşi, sunt necesare studii suplimentare înainte ca astfel de instrumente să fie utilizate în practica clinică.

Lipsa sprijinului poate avea consecințe serioase

Cercetătorii atrag atenţia că lipsa unui diagnostic şi a unui sprijin adecvat poate afecta semnificativ copiii cu ADHD. Accesul la intervenţii validate ştiinţific, oferite la timp, este esenţial pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare şi pentru evoluţia pe termen lung.

Autorii studiului, de la Duke University School of Medicine, au inclus specialişti în biostatistică, bioinformatică şi psihiatrie, iar cercetarea face parte dintr-un efort mai amplu de utilizare a inteligenţei artificiale pentru a anticipa riscurile de tulburări mintale la copii şi adolescenţi.