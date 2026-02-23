Motivul pentru care Vaticanul a decis să arate publicului, pentru prima dată în istorie, scheletul Sf. Francisc de Assisi

Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi au fost expuse publicului pentru prima dată în istorie, marcând 800 de ani de la moartea unui dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Catolice.

Cristian Anton

Scheletul sfântului a fost exhumat din sarcofagul său din cripta Bazilicii Sfântului Francisc de Assisi, din orașul Assisi din centrul Italiei, sâmbătă dimineață, scrie CNN.

Oasele au fost apoi aranjate pe o masă în criptă înainte de a fi transferate în biserica inferioară a bazilicii. Mai târziu în acea zi, aproximativ 300 de călugări au participat la o celebrare solemnă a Vecerniei în biserica inferioară, a anunțat bazilica într-un comunicat.

Călugăr italian din secolul al XIII-lea, Francisc este sfântul patron al Italiei și a fost fondatorul ordinului franciscan al Fraților Minori.

Poreclit Poverello („Omul săracilor”), este una dintre cele mai venerate figuri din istoria romano-catolică și este, de asemenea, comemorat de multe biserici anglicane și unele luterane. Mii de adepți au fost atrași de carisma sa, zelul său evanghelic și angajamentul față de sărăcie și caritate.

În 1979, Francisc a fost recunoscut de Papa Ioan Paul al II-lea drept sfântul patron al ecologiei și este, de asemenea, venerat ca sfântul patron al animalelor. Regretatul Papă Francisc i-a adoptat numele datorită angajamentului său față de sărăci, pace și natură și a folosit o poezie a sfântului ca titlu al documentului său didactic de referință despre mediu.

Regretatul papă s-a inspirat, de asemenea, din eforturile de pace ale sfântului. În 1219, în timpul cruciadelor, Sfântul Francisc l-a întâlnit pe sultanul al-Kamil al Egiptului în încercarea de a aduce pacea.

După moartea Sfântului Francisc, în 1226, s-au făcut încercări de a-i ține trupul departe de public, din cauza temerilor că ar putea fi furat. A fost plasat într-o cușcă de fier și îngropat sub bazilică și a fost descoperit abia în timpul săpăturilor din 1818. Rămășițele au fost expuse pentru scurt timp în 1978, vizionarea fiind restricționată la un public foarte restrâns.

”Sfântul din Assisi este încă un dar pentru toți, astăzi”

Rămășițele Sfântului Francisc vor fi expuse până pe 22 martie, cu tururi ghidate pentru vizitatori. Expoziția va oferi vizitatorilor șansa de a „redescoperi moștenirea lui Francisc, un om al cărui mesaj de pace și fraternitate continuă să vorbească inimii umanității”, potrivit site-ului bazilicii.

Născut la Assisi în 1181 sau 1182, Francisc a fost fiul unui bogat negustor de stofe care s-a bucurat de o adolescență și o tinerețe lipsite de griji. A plecat în război la vârsta de 20 de ani și a fost luat prizonier timp de aproape un an. A fost eliberat și s-a îmbolnăvit grav - un catalizator pentru o cotitură majoră în viața sa.

Când Francisc s-a întors la Assisi, a trecut printr-o schimbare spirituală, renunțând la lumesc și la bogăția familiei sale. Și-a dezbrăcat hainele în piața publică din Assisi și a îmbrățișat o viață de sărăcie radicală.

Sfântul din Assisi este încă un dar pentru toți astăzi”, a declarat fratele Giulio Cesareo, purtător de cuvânt al franciscanilor din Assisi, într-un anunț online. „Dar chiar și pentru cei care nu sunt credincioși, Sfântul Francisc este o veste bună: posibilitatea concretă, dovedită istoric, a unei vieți umane care nu se bazează pe competiție, ci pe colaborare și slujire reciprocă”.

Românii l-au sărbătorit pe Sfântul Andrei. Credincioșii s-au adunat la biserici și la Catedrala Națională

