Rezoluția a fost adoptată pe 4 septembrie cu 164 de voturi pentru. Ucraina s-a numărat printre cele șase țări care nu au susținut documentul, în timp ce România a votat pozitiv.

„În 2026, ONU nu ar trebui să aibă nevoie de o reamintire: Crimeea este Ucraina. Rușinos”, a scris deputata ucraineană Kira Rudik pe X, potrivit Kyiv Independent.

Cum apare Crimeea pe noua hartă

Rezoluția propusă de Togo și susținută de Uniunea Africană urmărește schimbarea modului în care este reprezentată lumea pe hărțile utilizate de ONU.

Noua proiecție este concepută pentru a reda mai fidel dimensiunile reale ale continentelor. Spre deosebire de tradiționala proiecție Mercator, aceasta nu mărește artificial suprafața țărilor aflate la latitudini mari.

Problema pentru Ucraina este modul în care este colorată Crimeea în noua reprezentare.

Pe hartă, peninsula apare într-o nuanță de gri, diferită de verdele folosit pentru restul teritoriului ucrainean. Crimeea nu este colorată în aceeași nuanță cu Rusia, însă reprezentarea sugerează că peninsula ar fi distinctă de Ucraina.

Rusia a ocupat și anexat ilegal Crimeea în 2014. În dreptul internațional, peninsula rămâne însă teritoriu ucrainean.

În obiecția oficială transmisă ONU, Ucraina a descris modul în care este reprezentată țara în proiecția Equal Earth drept „total inacceptabil”.

SUA au votat împotrivă

Pe lângă Ucraina, alte cinci state s-au abținut de la vot: Estonia, Georgia, Lituania, Moldova și Serbia.

Uniunea Europeană a susținut rezoluția, dar a precizat că adoptarea noii hărți nu schimbă poziția ONU cu privire la frontiere sau suveranitate.

„Subliniem că rezoluția nu abordează și nu afectează chestiuni legate de suveranitate, statut teritorial, delimitare sau frontierele recunoscute internațional ale statelor”, a transmis delegația UE la ONU.

Reprezentanții europeni au adăugat că rezoluția nu presupune recunoașterea sau susținerea vreunei revendicări privind teritoriile disputate și nu modifică statutul juridic al vreunui teritoriu.

Doar SUA au votat împotrivă. Washingtonul nu s-a opus însă documentului din cauza modului în care sunt reprezentate Crimeea sau alte teritorii disputate. Reprezentantul american a acuzat proiectul că face parte dintr-un „proiect ideologic radical” menit să promoveze ideea unor despăgubiri.