Fiul cel mare al fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022) a declarat că nu are „nimic de ascuns”, în timpul unei vizite în orașul amazonian Manaus (nord), potrivit News.ro.

Senatorul în vârstă de 45 de ani se află la egalitate în sondaje cu președintele în exercițiu de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, care, la 80 de ani, candidează pentru un al patrulea mandat, în ipoteza probabilă a unui al doilea tur de scrutin pe 25 octombrie.

Un judecător al Curții Supreme a autorizat în iulie o anchetă a poliției care îl vizează pe candidatul de dreapta pentru posibile infracțiuni legate de „finanțarea producției” filmului „Dark Horse”, potrivit hotărârii consultate de AFP. Acest lungmetraj este un „biopic” (film biografic) despre fostul președinte Bolsonaro, cu actorul american Jim Caviezel în rolul principal.

Corupția reprezintă o preocupare majoră a alegătorilor brazilieni în perspectiva alegerilor.

Chiar Lula da Silva a fost încarcerat 580 de zile pentru corupție, în perioada 2018-2019. Condamnarea sa a fost însă ulterior anulată, din motive de procedură și deoarece judecătorul a fost considerat părtinitor.

Asocierea stângii cu corupția a jucat un rol decisiv în campania electorală a lui Jair Bolsonaro din 2018.

Vineri, ridicarea secretului de instrucție într-un scandal financiar major a arătat că fiul său cel mare se află, la rândul său, în vizorul justiției.

Presiuni

„Impactul scandalurilor de corupție este mult mai puternic pentru campania lui Lula decât pentru cea a lui Flavio Bolsonaro, deoarece acestea accentuează respingerea față de Partidul Muncitorilor” al președintelui în exercițiu, a comentat pentru AFP Mayra Goulart, politolog la Universitatea Federală din Rio de Janeiro. Însă, dacă probele împotriva lui Flavio Bolsonaro se acumulează, acestea ar putea influența „decizia alegătorilor” indeciși, adaugă ea.

Au transpirat puține informații cu privire la conținutul filmului, care nu a fost încă difuzat, cu excepția faptului că îl prezintă pe Jair Bolsonaro ca pe cineva care „a luptat împotriva sistemului”.

În luna mai, fiul cel mare al fostului șef de stat a recunoscut că a solicitat și a obținut câteva milioane de dolari pentru acest film de la bancherul Daniel Vorcaro, aflat în prezent în închisoare pentru un vast scandal de fraudă bancară.

„Filmul este perfect legal”, a afirmat vineri Flavio Bolsonaro, referindu-se la o „finanțare privată”.

Daniel Vorcaro, directorul Banco Master, își construise o rețea vastă în cercurile puterii înainte ca instituția sa să fie lichidată, acumulând datorii de peste șase miliarde de euro.

Poliția încearcă să afle dacă fondurile bancherului au servit, de fapt, la finanțarea unui alt fiu al lui Jair Bolsonaro, Eduardo, stabilit în Statele Unite și condamnat în Brazilia pentru că a exercitat presiuni asupra justiției în timpul procesului tatălui său, a explicat o sursă din cadrul Curții Supreme pentru AFP.

În cadrul acestui proces, fostul președinte a fost condamnat acum un an la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat împotriva lui Lula în 2022. În prezent, acesta își ispășește pedeapsa la domiciliu din motive de sănătate.

Conform documentelor judiciare obținute de AFP, ancheta arată că Flavio Bolsonaro a avut întâlniri față în față cu Vorcaro și că au discutat în repetate rânduri despre această finanțare.

De asemenea, ancheta menționează un transfer internațional de 12,3 milioane de dolari între o companie legată indirect de Daniel Vorcaro și o altă companie legată de un avocat al lui Eduardo Bolsonaro, care a „influențat” modul în care banii puteau fi gestionați în Statele Unite.

Curtea Supremă, în criză

Ancheta care îl vizează pe Flavio Bolsonaro a fost autorizată de judecătorul André Mendonça, fost ministru al Justiției al tatălui său, care îl numise la Curtea Supremă.

Cea mai înaltă instanță din Brazilia traversează în prezent o criză fără precedent, care îi opune în special pe judecătorul Mendonça și pe colegii săi Alexandre de Moraes și Flavio Dino, el însuși fost ministru al Justiției în guvernul lui Lula.

Această criză a dus la suspendarea temporară a directorului Poliției Federale, care a fost în cele din urmă repus în funcție.

În încercarea de a pune capăt crizei, președintele Curții, Edson Fachin, i-a cerut judecătorului Mendonça să ridice secretul de instrucție în cazul „Master”, lucru pe care magistratul l-a făcut doar parțial.

Această decizie a dezvăluit vineri că poliția îl anchetează pe Flavio Bolsonaro.