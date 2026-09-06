Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta din Jakarta a fost primul închis, duminică dimineață, după ce cenușa vulcanică a fost detectată în spațiul aerian din apropierea aeroportului, notează BBC.

Ministrul Transporturilor, Dudy Purwagandhi, a anunțat că, până în prezent, 712 zboruri au fost afectate și le-a cerut companiilor aeriene să ia în considerare redirecționarea unor curse către alte aeroporturi.

Rutele afectate

Anak Krakatau a început să erupă vineri seară, activitatea vulcanică fiind însoțită de mișcări seismice continue. Alte două erupții au avut loc duminică dimineață, potrivit autorităților.

Ministerul Transporturilor a precizat că decizia de a închide temporar și alte aeroporturi a fost luată după ce testele au indicat că cenușa vulcanică s-a răspândit către Java de Vest.

Potrivit agenției meteorologice indoneziene BMKG, cenușa a ajuns până la aproximativ 6.000 de metri altitudine deasupra insulei Java, la est de vulcan, și până la 15.000 de metri în partea de vest, către insula Sumatra.

Perturbările afectează în principal zborurile către și dinspre Singapore, dar și curse internaționale către Doha, Sydney și Kuala Lumpur.

Ministrul Transporturilor le-a cerut companiilor aeriene să accelereze procedurile de rambursare a banilor pentru pasagerii ale căror zboruri au fost anulate și să ofere informații rapide celor care urmează să călătorească, pentru a evita aglomerarea aeroporturilor.

Avertisment pentru locuitori

Autoritățile au precizat că nu există, în acest moment, o avertizare de tsunami asociată activității vulcanului.

Ministrul Sănătății le-a recomandat însă locuitorilor din zonele afectate să rămână în interior și să poarte măști de protecție, pentru a reduce riscurile provocate de cenușa vulcanică asupra sistemului respirator, ochilor și pielii.

Mai multe școli și-au anulat activitățile încă de sâmbătă, după ce elevii și locuitorii au raportat iritații ale ochilor. Și unii pescari și-au anulat ieșirile pe mare din cauza acelorași probleme.

Anak Krakatau, al cărui nume înseamnă „Copilul Krakatoa”, este un vulcan situat în strâmtoarea Sunda, între insulele Java și Sumatra. Vulcanul a apărut din mare la începutul secolului trecut, în caldera formată în urma erupției devastatoare a muntelui Krakatoa din 1883. Anak Krakatau a rămas activ sporadic de atunci.

În decembrie 2018, o parte a vulcanului s-a prăbușit, provocând un tsunami care a lovit coastele din Sumatra și Java. Peste 400 de oameni au murit, iar alte mii de persoane au fost rănite sau strămutate.