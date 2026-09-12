„Cred că foarte curând. Cred că se va întâmpla probabil chiar după alegerile de la jumătatea mandatului. Ei încearcă să reziste cât pot de mult pentru a complica situația electorală. Dar cred că oamenii își dau seama de acest lucru”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Dublin, potrivit Agerpres.

„Când se va întâmpla asta, prețurile petrolului se vor prăbuși”, a adăugat el.

Trump indică Iranul în atacul asupra conductei saudite

Trump a mai afirmat că Iranul este probabil responsabil pentru un atac aerian asupra Arabiei Saudite care a dus, vineri, la oprirea conductei sale Est-Vest, una dintre principalele rute ale regatului pentru exportul de țiței care ocolește strâmtoarea Ormuz.

„Cred că sunt, probabil că sunt”, a apreciat Trump, întrebat dacă Iranul este responsabil pentru atacul asupra conductei petroliere vitale.

Președintele american a mai spus că a discutat cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, pe care l-a descris drept un „bun prieten”.

Rebelii houthi spun că navigația este sigură pentru aproape toată lumea

Trump a adăugat că rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au contactat administrația sa și au transmis că nu vor ca Statele Unite să se implice direct în conflict, au consemnat Reuters și AFP.

„Ar prefera în mare măsură ca noi să nu fim implicați și lasă să treacă majoritatea navelor. E o singură țară de care nu sunt prea mulțumiți, iar noi vom rezolva această situație”, a adăugat Trump.

Un responsabil al guvernului yemenit recunoscut internațional și susținut militar de Arabia Saudită a declarat vineri pentru France Presse că toată coasta Yemenului de la Marea Roșie se află acum sub controlul rebelilor houthi susținuți de Iran, care au ocupat inclusiv ultimele insule strategice ale strâmtorii Bab el-Mandeb. Rebelii pro-iranieni au asigurat vineri că navigația prin strâmtoare este „sigură” pentru toată lumea, mai puțin pentru Arabia Saudită.