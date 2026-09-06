Șoferii, uneori întrerupți chiar în timpul unei curse, s-au trezit brusc fără o sursă esențială de venit, relatează 7sur7.be.

Multinaționala Uber își oferea serviciile în Nigeria din 2014, iar în Kampala, capitala Ugandei, din 2016. Pe 2 septembrie, compania a încetat brusc să mai opereze, fără ca marea majoritate a nigerienilor sau ugandezilor să fi fost la curent, deși serviciul de transport era foarte popular pentru deplasările în marile orașe din cele două țări.

Un simplu e-mail

Compania s-a limitat la trimiterea, chiar în acea zi, a unui e-mail către utilizatori pentru a anunța că serviciul nu va mai fi disponibil, potrivit publicației specializate în tehnologie The Register, citată de 7sur7.be.

Marea majoritate nu l-a văzut înainte ca aplicația să dispară brusc, întrerupând cursele numeroșilor șoferi. Ulterior, aceștia au găsit adesea mesajul în folderul de spam, unde părea un e-mail promoțional și inofensiv atât timp cât nu era deschis.

„Cu regret, trebuie să vă anunțăm o veste proastă. După o analiză aprofundată a activității noastre, am luat dificila decizie de a ne încheia operațiunile în Nigeria, începând cu 2 septembrie 2026.”, se arăta în e-mailul adresat utilizatorilor nigerieni, potrivit unei capturi de ecran obținute de TechCabal.

Acest e-mail, descoperit adesea abia ulterior, nu a făcut decât să alimenteze nedumerirea și indignarea în două țări în care compania era bine implantată. La Lagos, compania lansase chiar un serviciu de navete fluviale în 2019, pentru a-i ajuta pe utilizatori să evite ambuteiajele, subliniază The Register, citată de 7sur7.be.

Compania nu a oferit nicio explicație care să justifice decizia, invocând doar o „schimbare a priorităților”.