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Cum ar putea arăta economia României în 2030. Ce loc ar ocupa țara noastră în clasamentul mondial

Stiri Economice
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Agerpres oameni pe strada la romana
Agerpres

România ar putea ajunge, în 2030, la un PIB de aproximativ 613,8 miliarde de dolari, potrivit estimărilor bazate pe prognozele Fondului Monetar Internațional. Pentru 2026, aceste este estimat la 480 de miliarde.

autor
Adrian Popovici

Dacă va ajunge la această valoare, economia românească ar reprezenta aproximativ 0,4% din PIB-ul mondial estimat pentru acel an.România ar ocupa astfel locul 37 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii, peste mai multe state din regiune, după cum arată Visual Capitalist.

Economia țării noastre ar fi mai mare decât cea a Ungariei, estimată la 329,6 miliarde de dolari, a Ucrainei, cu 274,5 miliarde de dolari, a Bulgariei, cu 190,1 miliarde de dolari, și a Serbiei, cu 148,1 miliarde de dolari.

În același timp, România ar rămâne sub Polonia, care ar urma să ocupe locul 20 la nivel mondial, cu un PIB estimat la aproximativ 1.388 de miliarde de dolari, echivalentul a 0,9% din economia globală.

Evoluția României vine după o perioadă în care ritmul de creștere economică a încetinit considerabil. În 2020, economia s-a contractat cu 3,6%, pe fondul efectelor pandemiei de COVID-19. A urmat o revenire puternică în 2021, când PIB-ul a crescut cu 5,6%, iar în 2022 economia a continuat să avanseze cu 4,2%.

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Începând însă din 2023, ritmul de creștere s-a temperat. Economia României a crescut cu aproximativ 2,3% în 2023, iar în 2024 avansul a coborât la circa 0,9%-1%. Pentru 2025, creșterea economică s-a redus și mai mult, până la aproximativ 0,7%.

În pofida încetinirii din ultimii ani, România ar urma să rămână una dintre economiile importante ale Europei de Est în 2030. 

Evoluția creșterii PIB-ului României între 1991 și 2025

Economia mondială trece de 150.000 de miliarde de dolari

La nivel global, economia lumii este estimată să depășească 150.000 de miliarde de dolari până în 2030, iar o parte importantă a creșterii ar urma să vină din piețele emergente din Asia.

Statele Unite ar urma să rămână cea mai mare economie a lumii, cu un PIB nominal estimat la 37.700 de miliarde de dolari în 2030. China ar ocupa în continuare locul al doilea, cu aproximativ 26.000 de miliarde de dolari.

Pe locul al treilea se anunță însă o competiție extrem de strânsă. Germania este estimată la 6.178 de miliarde de dolari, în timp ce India ar ajunge la 6.173 de miliarde de dolari. Diferența dintre cele două economii ar fi, potrivit acestor estimări, de numai aproximativ 5 miliarde de dolari.

India ar putea, astfel, să depășească Germania și să devină a treia economie a lumii dacă ritmul actual de creștere se menține. Clasamentul arată însă diferit atunci când economiile sunt comparate în funcție de paritatea puterii de cumpărare, criteriu prin care India are deja o economie de aproximativ trei ori mai mare decât Germania.

Până în 2030, Asia și Orientul Mijlociu ar urma să genereze împreună aproximativ 55.700 de miliarde de dolari, adică mai mult de o treime din economia mondială.

După China și India, Japonia ar urma să fie a treia mare economie a regiunii, cu aproximativ 5.000 de miliarde de dolari. Japonia este urmată de Coreea de Sud, cu 2.300 de miliarde de dolari, și Indonezia, cu aproximativ 2.100 de miliarde de dolari.

Pentru Japonia, această evoluție vine după mai multe decenii de stagnare economică. Țara a fost, în trecut, a doua cea mai mare economie a lumii, însă a fost depășită de China în 2010 și de Germania în 2024.

Europa ar urma să aibă o economie de 37.000 de miliarde de dolari

Europa ar urma să aibă în 2030 o economie de aproximativ 37.000 de miliarde de dolari și să rămână una dintre cele mai echilibrate regiuni ale lumii din perspectiva distribuției economice între state.

Europa ar reprezenta aproximativ o cincime din economia globală, iar statele membre ale Uniunii Europene ar ajunge împreună la un PIB nominal de aproximativ 26.500 de miliarde de dolari.

Germania ar rămâne cea mai mare economie a Uniunii Europene, urmată de Franța, cu aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, și Italia, cu circa 3.000 de miliarde de dolari.

În afara Uniunii Europene, Marea Britanie ar urma să aibă un PIB de aproximativ 5.100 de miliarde de dolari, devenind cea mai mare economie europeană din afara blocului comunitar. Rusia ar urma, cu aproximativ 2.600 de miliarde de dolari, însă se numără printre puținele economii majore despre care estimările indică o contracție în perioada 2026-2030.

În acest tablou economic global, România ar urma să rămână o economie de dimensiune medie în Europa, dar cu o poziție importantă în Europa de Est. Cu un PIB estimat la 613,8 miliarde de dolari, țara noastră ar avea o economie mai mare decât cea a mai multor state din regiune, dar ar fi încă la o distanță considerabilă de Polonia.

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Sursa: Visual Capitalist

Etichete: economie, economia romaniei, pib,

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