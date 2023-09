Motivul pentru care Narendra Modi le-a oferit o eşarfă de bumbac liderilor G20. Care este semnificaţia ei | VIDEO

Narendra Modi urmăreşte să pună în evidenţă pe scena mondială mişcarea pentru libertate a ţării, relatează CNN, conform News.ro.

Când liderii celor mai puternice 20 de economii ale lumii au intrat în memorialul Rajghat, dedicat lui Mahatma Gandhi, iubitul părinte al independenţei Indiei asasinat în 1948, ei au fost întâmpinaţi cu eşarfe khadi, un simbol-cheie al campaniei sale de rezistenţă non-violentă care a contribuit la obţinerea independenţei Indiei faţă de regimul colonial britanic.

Modi a fost surprins în imagini punând eşarfa bej deschis, din material de bumbac şi ţesută manual, în jurul gâtului preşedintelui american Joe Biden şi al premierului britanic Rishi Sunak, printre alţii, apoi toţi liderii au făcut fotografia de familie având în fundal Ashram Sabarmati, una dintre numeroasele reşedinţe pe care Gandhi le-a avut în India.

Pentru Gandhi, un om care a devenit o icoană globală a păcii şi a non-violenţei, eşarfele khadi erau un simbol al autonomiei, un articol de îmbrăcăminte care putea fi confecţionat la nivel local de către indieni şi conceput pentru a boicota produsele importate sau fabricate de britanici în timpul dominaţiei coloniale a Indiei.Le-a arătat indienilor că sunt capabili să îşi dezvolte potenţialul industrial, eliberând ţara de dependenţa de guvernatorii săi coloniali de odinioară. Gandhi îşi ţesea deseori propriile haine khadi pe o charkha, o roată de tors, un dispozitiv care a ajuns să simbolizeze emanciparea politică şi economică a ţării.

La Rajghat, duminică, liderii mondiali s-au adunat în tăcere, cu eşarfele la gât, stând în faţa unei platforme de marmură construită pentru a marca locul incinerării lui Gandhi.

