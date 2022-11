Declarația finală a G20 critică dur invazia din Ucraina. Documentul, adoptat de toate statele, inclusiv de Rusia

În pofida diferendelor mari de opinie, declaraţia a fost adoptată de toate ţările membre, inclusiv Rusia, au confirmat mai mulţi participanţi miercuri, în ultima zi a summitului G20.

''Majoritatea membrilor au condamnat puternic războiul din Ucraina'', potrivit textului final consultat de DPA, în pofida opoziţiei iniţiale din partea Rusiei faţă de o asemenea exprimare. Poziţia Moscovei a fost la rândul său inclusă în textul declaraţiei finale.

The essential lines from G20 on the war:

1) "Most members strongly condemned the war"

2) "Use of threat of use of nuclear weapons is inadmissible"

3) "Today's era must not be of war"

India key:

- #3 a Modi line

- We're hearing India also behind "most" rather than "many" in #1 pic.twitter.com/2gVLUMAi6L