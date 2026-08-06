Scăderea nivelului Dunării a schimbat fluxurile de energie din regiune. În timp ce centralele nucleare de la Cernavodă și Paks și-au redus producția, Bulgaria exportă cantități record de electricitate către țările vecine, profitând de faptul că centrala de la Kozlodui nu este afectată în aceeași măsură de nivelul redus al fluviului.

„Nu am mai văzut niciodată un astfel de miracol – atingem 32-33 de mii de megawați-oră de export pe zi”, a declarat miercuri Dimitar Zarchev, directorul Departamentului Central de Dispecerizare al Operatorului Sistemului Electric, pentru Radio Naționalul Bulgar, referindu-se la situația de pe piața energetică din Bulgaria și din regiune, după ce producția centralelor nucleare de la Paks (Ungaria) și Cernavodă (România) a fost limitată din cauza nivelului record de scăzut al Dunării, scrie publicația bulgară Mediapool.

În același timp, au existat cereri de capacitate transfrontalieră și de achiziții de energie din Bulgaria din partea comercianților maghiari și români pentru 3.500-4.000 MW, iar, în practică, oportunitățile de export au fost utilizate la maximum.

Zarchev a comentat că, chiar dacă capacitatea centralei nucleare de la Kozlodui ar fi limitată, țara nu ar avea probleme cu aprovizionarea, întrucât centrala pe cărbune Maritsa Iztok 2 funcționează cu cinci unități, barajele sunt pline, iar centralele hidroelectrice pot contribui într-o măsură mai semnificativă la producția de energie electrică.

Din explicațiile Agenției de Reglementare Nucleară, publicate miercuri, reiese clar că situația favorabilă de pe piața energiei electrice din țara noastră se datorează modului în care a fost proiectată Centrala Nucleară de la Kozlodui.

Cum reușește Bulgaria un asemenea export de energie

Răcirea reactoarelor și a combustibilului din bazinele de stocare a combustibilului se realizează prin sisteme de siguranță separate, independente de scăderea nivelului râului Dunărea. Acestea garantează funcționarea instalațiilor în toate stările de funcționare și în condiții de urgență, precizează Agenția de Reglementare Nucleară.

Autonomia sistemelor de răcire este asigurată prin circuite închise, din care căldura este eliminată prin evaporare în atmosferă (bazine de pulverizare). Pe lângă Centrala Nucleară Kozlodui, există surse alternative de apă (rezerva din canalul rece al centralei și puțuri suplimentare) pentru a compensa pierderile prin evaporare. Operatorul nuclear dispune, de asemenea, de o rezervă suficientă de soluții tehnologice și de apă pentru a menține unitățile într-o stare sigură.

Autoritatea de reglementare în domeniul nuclear din Bulgaria afirmă că siguranța centralei de la Kozlodui a fost verificată în cadrul evaluărilor periodice și al testelor europene de stres efectuate după accidentul de la Fukushima, fără să fie identificate probleme de proiectare care să afecteze funcționarea în condițiile nivelului scăzut al Dunării.

În prezent, centrala este monitorizată permanent, iar autoritățile estimează că poate funcționa la capacitatea maximă de 2.000 MW încă câteva săptămâni dacă situația fluviului nu se înrăutățește. Totuși, în cazul în care nivelul apei va rămâne scăzut pentru o perioadă îndelungată, este prevăzută reducerea treptată a puterii unuia sau ambelor reactoare, în funcție de cantitatea de apă disponibilă pentru răcire.