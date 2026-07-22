Un martor a văzut de la geam scena ireală și a sunat la 112. Ulterior, o cameră de supraveghere care a surprins vehiculul în trafic a ajutat la prinderea suspecților.

Bărbatul de 39 de ani, care trăia pe străzi, a fost încolțit de cei trei tineri. S-a întâmplat pe o stradă din Băneasa.

Doi dintre indivizi l-au luat pe sărman cu forța și l-au îndesat în portbagajul unei mașini. Apoi, prietenul lor a condus până la marginea cartierului.

Corespondent Știrile PRO TV: „Șoferul a condus mai bine de un kilometru pe străzi care au mai multe limitatoare de viteză, așa că bărbatul captiv în portbagaj a fost cel mai probabil zdruncinat serios. Când a ajuns pe această stradă, șoferul a deschis portbagajul și l-a abandonat. Aici l-au găsit polițiștii pe omul străzii, cu hainele rupte și în stare de șoc, neînțelegând ce i se întâmplă.”

Ce nu știau cei trei suspecți este că polițiștii încercau să le dea de urmă după ce un martor a sunat la 112.

Crina Eșeanu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei: „În baza probatoriului administrat, conducătorul auto a fost reținut 24 de ore și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. Și ceilalți doi bănuiți au fost identificați și duși la secție, unde au fost reținuți.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă vor fi găsiți vinovați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, cei trei tineri riscă până la șapte ani de închisoare. Pe de altă parte, bărbatul pe care l-au chinuit a ajuns din nou pe străzi, întrucât, spun autoritățile, a refuzat să rămână într-un centru al DGASPC Sector 1.”