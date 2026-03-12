Adolescenta, a cărei vârstă exactă rămâne necunoscută, a fost fotografiată cu „un ochi închis și flăcări ieșind din țeavă” în timpul unei vizite alături de tatăl său la o "mare fabrică de armament" transmite Agerpres.

Imaginile îi arată pe Kim Jong Un și fiica sa îmbrăcați în jachete de piele asortate – simbol al puterii în Coreea de Nord – inspectând instalații de producție a „armelor ușoare portabile". Aceasta nu este prima apariție militară a tinerei: recent a fost prezentată trăgând cu o pușcă cu lunetă, iar în 2022 a asistat la lansarea unei rachete balistice intercontinentale.

„Se pare că regimul încearcă să cultive imaginea unei femei puternice și de temut", a analizat pentru AFP Lim Eul-chul, expert la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud. „Scena în care trage cu pistolul are clar scopul de a semnala faptul că ea își cultivă atributele de lider militar" spune el.

Kim Ju Ae a fost prezentată public pentru prima dată în 2022, dezvăluirea existenței sale fiind precedată doar de o mențiune a fostului baschetbalist american Dennis Rodman, care vizitase Phenianul în 2013. Seria recentă de apariții intense, inclusiv la parada militară de sfârșit al congresului partidului comunist, alimentează speculațiile că este pregătită să devină următoarea în linia succesiunii familiei Kim, care conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de zeci de ani.