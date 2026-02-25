„Strat-record de zăpadă în Moscova, pentru prima dată în istorie; vremea s-a întrecut pe sine”, a anunțat meteorologul rus Evgeny Tishkovets, citat de EFE și preluat de Agerpres. Agenția spațială Roscosmos a publicat imagini satelitare care arată întreaga regiune centrală a Rusiei acoperită de ninsoare.

Cifrele recordului

Meteorologul a explicat situația neobișnuită: „În doar 24 de ore a căzut un sfert din precipitațiile lunare normale". Măsurătorile arată 73 de centimetri în VDNJ (față de normalul de 38 cm), 81 cm în centrul Moscovei pe Balcug, 75 cm în Tușino și 84 cm la Universitatea de Stat din Moscova. Recordul anterior din VDNJ - principalul târg al Moscovei- din 1994 era de 65 de centimetri.

„Grosimea totală a stratului de zăpadă din februarie a stabilit în acest an un record istoric absolut: până acum n-a mai existat niciodată o astfel de cantitate de zăpadă în februarie”, a concluzionat el.

Haos în transporturi

Ninsorile au paralizat traficul aerian: întârzieri pe aeroporturile Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski. Meteorologul Marina Makarova anunță că precipitațiile continuă până miercuri noapte, cu un adaos estimat de doi centimetri.

Episodul vine la doar o săptămână după un alt val de ninsoare — al treilea din acest sezon — care stabilise deja un record de precipitații și obligase autoritățile să mobilizeze „numărul maxim de lucrători" pentru deszăpezire, în condițiile unor ambuteiaje masive.