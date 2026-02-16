Aleksei Navalnîi, un activist anticorupţie, un opozant aprig al preşedintelui Vladimir Putin şi al invaziei din Ucraina, a murit în închisoare, la 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani. Regatul Unit, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda au acuzat Moscova de faptul că l-a „otrăvit”, potrivit concluziilor unei anchete publicate de sâmbătă.

„Bineînţeles, nu acceptăm asemenea acuzaţii, Nu suntem de acord cu asta, Le considerăm drept părtinitoare şi lipsite de fundament”, a declarat într-un briefing zilnic, la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Ce au declarat mama și soția activistului după noi acuzații

Mama opozantului, Liudmila Navalnaia, a cerut luni dimineaţa să i se facă „dreptate” fiului său. Ea a făcut aceste declaraţii în apropierea mormântului lui Aleksei Navalnîi, unde zeci de persoane s-au recules la comemorarea a doi ani de moartea opozantului, în pofida unor riscuri.

„Asta confirmă ceea ce ştiam de la început. Noi ştiam că fiul nostru nu a murit pur şi simplu în închisoare, el a fost asasinat”, a declarat Liudmila Navalnaia, la Cimitirul Borisovskoie, la Moscova.

„Cred că va lua o vreme şi vom afla cine a făcut-o (...). Bineînţeles, vrea ca asta să se întâmple în ţara noastră şi ca justiţia să triumfe”, le-a declarat ea unor jurnaliști, inclusiv de la AFP.

Câteva zeci de persoane au venit luni dimineaţa la mormântul opozantului, acoperit de sute de flori. O ceremonie religioasă a avut loc la mormânt. Unele dintre persoanele venite să se reculeagă purtau măşti chirurgicale pentru a-şi acoperi faţa.

În Rusia, autorităţile au interzis organizaţiile înfiinţate de către Aleksei Navalnîi cu privire la ”extremism” şi ”terorism”, iar orice susţinere publică a mişcării acestuia este pasibilă de urmăriri judiciare.

Ce a arătat raportul statelor europene

Regatul Unit, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda au prezentat sâmbătă rezultatele unei anchete realizate cu ajutorul unor eşantioane scoase în mod clandestin din Rusia după moartea opozantului.

Această anchetă a conchis că Aleksei Navalnîi a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” prezentă în pielea broaştelor-săgeată din Ecuador - epibatidină -, potrivit unei declaraţii comune publicată în marja Conferinţei Securităţi de la Munchen (MSC), în Germania.

„Doar statul rus avea mijloacele, mobilul şi oportunitatea să recurgă la această toxină mortală”, acuză autorii acestei declaraţii, care afirmă că consideră Moscova drept „responsabilă de moartea sa”.

Văduva opozantului, Iulia Navalnaia, a declarat sâmbătă că „asasinarea” soţului său este de-acum „dovedită de ştiinţă”. Moscova a respins mereu aceste acuzaţii, fără să prezinte vreo explicaţie completă a morţii lui Aleksei Navalnîi, anunţând pur şi simplu că a murit în mod subit după o plimbare în colonia penitenciară în care era încarcerat, în Arctica.

Vladimir Putin, care a pronunţat pentru prima oară numele opozantului abia după moartea acestuia, a evocat un ”eveniment trist” şi a adugat că ”au existat şi alte cazuri în care persoane au murit în detenţie”.

După moartea opozantului, autorităţile au refuzat timp de mai multe zile să predea rămăşiţele rudelor, un lucru care le-a trezit suspiciuni susţinătorilor acestuia.