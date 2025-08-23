Kiev anunță pierderi majore pentru Rusia în război. Peste 1 milion de soldați și mii de vehicule distruse

23-08-2025
Rusia a pierdut 1.075.160 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunţat, vineri, Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Sabrina Saghin

Numărul include 840 de victime din cadrul forţelor ruse la 22 august.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.129 de tancuri, 23.164 de vehicule blindate de luptă, 59.512 vehicule şi rezervoare de combustibil, 31.858 sisteme de artilerie, 1.472 sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.210 sisteme de apărare aeriană, 422 avioane, 340 elicoptere, 52.935 drone, 28 nave şi bărci şi un submarin.

