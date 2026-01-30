Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Vâlcea, fapta s-a petrecut pe o stradă din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde femeia, împreună cu o alta, l-a abordat pe bărbat şi, profitând de neatenţia acestuia, i-a sustras banii dintr-o geantă pe care o avea asupra lui. Bărbatul a constatat abia după câteva minute bune după ce au plecat cele două că nu mai are banii şi a sesizat autorităţile.



"Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 12 ianuarie 2026, un bărbat de 62 de ani ar fi fost abordat, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, de două femei necunoscute, care sub pretextul că îi vor prezice viitorul, ar fi profitat de neatenţia acestuia, iar una dintre ele ar fi sustras suma de 1.100 de lei, pe care bărbatul o avea într-o geantă purtată pe umăr. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar în urma activităţilor investigative desfăşurate de poliţişti a fost stabilită identitatea persoanelor bănuite de comiterea faptei, fiind vorba despre două femei din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu vârste de 38 şi 54 de ani", au transmis reprezentanţii IPJ Vâlcea.



În urma probatoriului administrat, poliţiştii au reţinut-o, joi, pe femeia de 38 de ani, pentru furt calificat, urmând să o prezinte magistraţilor pentru dispunerea de măsuri legale, iar în cazul celeilalte femei fac cercetări în cadrul aceluiaşi dosar penal, pentru complicitate la furt.

