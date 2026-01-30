Cuplul a fost lovit pe spate cu o nuia din ratan într-un parc public, în faţa a zeci de oameni. În total, cei doi au primit 140 de lovituri: câte 100 pentru relaţii sexuale în afara căsătoriei şi 40 pentru consumul de alcool. Tânăra, care are 21 de ani, a leşinat după ce a îndurat pedeapsa. Potrivit autorităţilor, ea a primit un număr record de lovituri în cadrul unei sesiuni publice de pedepsire.

Trei femei din poliţia sharia au lovit-o pe rând cu un băţ din ratan, în timp ce ea plângea. Apoi, au scos-o de pe scenă şi au dus-o la ambulanţă.

Relaţiile sexuale într-un cuplu necăsătorit sunt strict interzise în Aceh, singurul loc din Indonezia - cea mai mare ţară cu majoritate musulmană din lume - care impune legea sharia. Aceh a primit autonomie specială în 2001.

Cuplul s-a numărat printre cele şase persoane pedepsite prin lovire pentru încălcarea codului islamic, inclusiv un agent al poliţiei Sharia şi partenera sa, care au fost prinşi în imediata apropiere, într-un loc privat. El a fost surprins singur cu ea în casa ei, a declarat Muhammad Rizal, şeful poliţiei islamice din Aceh, pentru BBC Indonesia, adăugând că ofiţerul va fi concediat. Cuplul respectiv a primit câte 23 de lovituri fiecare. „Aşa cum am promis, nu facem excepţii, mai ales pentru propriii noştri membri. Acest lucru ne pătează cu siguranţă reputaţia”, a declarat oficialul poliţiei speciale însărcinate cu aplicarea legii islamice.

Jocurile de noroc și consumul de alcool, printre infracțiunile pedepsite cu nuiaua

Bătaia cu nuiaua este aplicată în Aceh pentru a pedepsi o serie de infracţiuni, inclusiv jocurile de noroc, consumul de alcool, relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex şi relaţiile sexuale în afara căsătoriei. În 2025, doi bărbaţi au fost biciuiţi public de câte 76 de ori fiecare, după ce au fost găsiţi vinovaţi că au întreţinut relaţii sexuale de către tribunalul sharia.

Această practică atrage de mult timp critici din partea grupurilor pentru drepturile omului, care o consideră crudă. Bătaia cu bastonul nu este reglementată corespunzător, spune Azharul Husna, coordonatorul din Aceh al grupului indonezian pentru drepturile omului Kontras, adăugând că regulile pentru astfel de pedepse ar trebui „îmbunătăţite” pentru a sprijini persoanele după ce au fost bătute cu beţe din ratan.

