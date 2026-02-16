„Aceasta confirmă ceea ce ştiam de la început. Ştiam că fiul nostru nu a murit pur şi simplu în închisoare, ci a fost ucis”, a declarat ea jurnaliştilor, între care şi reporterul AFP, lângă mormântul lui Navalnîi, de la cimitirul Borisov, de la periferia Moscovei.

„Doi ani s-au scurs şi ştim deja cu ce a fost otrăvit. Cred că va dura ceva timp şi, în cele din urmă, vom afla cine a făcut-o”, a adăugat ea.

„Desigur, ne dorim ca aceasta să se întâmple în ţara noastră şi ca dreptatea să triumfe”, a spus mama disidentului defunct.

„Am spus deja că cei care au dat acest ordin sunt cunoscuţi în întreaga lume; nu fac decât să repet. Vrem ca toţi cei care au participat să fie identificaţi”, a mai spus ea.

Anchetă internaţională şi reacţia Kremlinului

Zeci de persoane s-au adunat luni, la Moscova, la mormântul carismaticului activist anticorupţie, un opozant înverşunat al preşedintelui rus Vladimir Putin. Aleksei Navalnîi a decedat în închisoare, la 16 februarie 2024, la numai 47 de ani, în circumstanţe suspecte.

Într-o declaraţie comună, Regatul Unit, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda au acuzat Moscova că l-a otrăvit cu o „toxină rară” (epibatidină), conform concluziilor unei anchete publicate sâmbătă.