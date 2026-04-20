Oana Gheorghiu: Voi continua curățenia în companiile de stat, nu accept șantajul. Marile listări, făcute chiar de PSD

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis luni că va continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curăţenie în companiile de stat, menţionând că nu va accepta în nicio clipă ''şantajul şi populismul PSD''.

Cristian Anton

”PSD vrea să scape de Ilie Bolojan pentru că 'ne vinde ţara', aşa că iniţiază o lege ca să 'apere' ei companiile de stat. Hai să vedem cine 'ne-a vândut ţara'”, scrie pe Facebook Oana Gheorghiu, care vine şi cu o serie de exemple:

* Sidex Galaţi - privatizată în 2001 de prim-ministru PSD Adrian Năstase;

* Petrom - listată şi apoi privatizată (2001-2004) de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

* Distrigaz Sud - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

* Distrigaz Nord - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

* Nuclearelectrica - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

* Romgaz - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

* Electrica - listată în 2014 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

* Hidroelectrica - listată în 2023 de prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu.

Potrivit Oanei Gheorghiu, astăzi, ''PSD vine să manipuleze cu acelaşi slogan din anii '90''.

''E trist că, indiferent cât a evoluat poporul român de atunci, liderii PSD preferă să rămână ancoraţi în trecut. Cele mai importante listări din România au fost făcute chiar de cei care astăzi le contestă: Nuclearelectrica (2013), Romgaz (2013), Electrica (2014), Hidroelectrica (2023). În toate aceste cazuri, statul a rămas acţionar majoritar. Companiile nu au fost 'vândute', ci au devenit mai valoroase, mai transparente şi mai bine administrate. Şi totuşi, astăzi ni se spune că listarea este periculoasă. Adevărul este simplu: România a făcut deja privatizări reale - acolo unde statul a cedat controlul, dar nu despre asta vorbim astăzi'', a completat vicepremierul.


În prezent, a precizat ea, se vorbeşte despre listări minoritare (5-10%) prin care se aduce capital fără dobândă; creşte valoarea companiei; se introduc transparenţă şi disciplină; se creează oportunităţi pentru fondurile de pensii ale românilor.

Oana Gheorghiu: Miza nu este ”vânzarea țării”, ci pierderea controlului de către băieții deștepți trimiși de la partid

''Mai bine deţii 75 - 80% dintr-o companie valoroasă, decât 100% dintr-una sortită falimentului. De ce deranjează listarea? Pentru că o companie listată nu mai poate fi controlată discreţionar. Pentru că trebuie să raporteze public. Pentru că devine mult mai greu de folosit ca instrument politic. Asta este, de fapt, miza. Nu 'vânzarea ţării', ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieţilor deştepţi trimişi de la partid. Ipocrizia este evidentă: acelaşi instrument care ieri era 'un succes pentru România' devine astăzi 'un pericol'. Economia nu funcţionează pe bază de sloganuri. Ea funcţionează pe bază de reguli, capital şi încredere. Iar România are nevoie astăzi de companii de stat care creează valoare pentru cetăţeni, nu de companii capturate de interese politice. Voi continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curăţenie în companiile de stat şi nu voi accepta în nicio clipă şantajul şi populismul PSD'', a transmis Oana Gheorghiu.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunţat, luni, că a depus, în procedură de urgenţă, un proiect care prevede interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes naţional până la 31 decembrie 2027, deoarece nu ar fi un moment potrivit pentru un asemenea demers în actualul context geopolitic.

Companiile de stat, căpușate prin conduceri politice. Oana Gheorghiu: nimeni n-a răspuns pentru banii pierduți din PNRR

Sursa: Agerpres

