Edilul spune că speră să mai fie ”și alți colegi” care să voteze la fel ca el, pentru ca Ilie Bolojan să-și continue mandatul de premier al României, deoarece o eventuală decizie a PSD de retragere a miniștrilor săi din Guvern ”ar duce țara într-o criză politică și nu este deloc corect față de români.”

Primarul PSD al Buzăului a declarat pentru Știrile Pro TV că, dacă România va intra într-o criză politică, ”acest lucru nu este deloc bine”.

”Așa cum s-a observat, au crescut ușor dobânzile, vor crește și ratele la credit și acest lucru nu ne ajută deloc.”, spune edilul.

”PSD-ul vrea să se sinucidă prin această decizie”

Nu în ultimul rând, întrebat dacă PSD se îngroapă electoral de unul singur prin această decizie, Constantin Toma a declarat că ”este evident că nu poți câștiga dintr-o asemenea luptă, pentru că și tu ai contribuit” la situația economică dezastruoasă în care se află România.

Constantin Toma, primarul Buzăului: ”Așa se pare. PSD-ul vrea să se sinucidă prin această decizie, pentru că este evident că nu poți câștiga dintr-o asemenea luptă, pentru că și tu ai contribuit și în ultimele guvernări, dar și acum, când ai jumătate din miniștrii din guvern sunt membrii PSD.”

Constantin Toma, primarul Buzăului: Credeți că Sorin Grindeanu este controlat de o gașcă din partid?

Constantin Toma, primarul Buzăului: ”Eu sper să nu. Bârfa spune că ar fi controlat de Olguța și de de Claudiu, dar eu sper să nu fie adevărat acest lucru.”

Reporter: Dacă planul PSD eșuează, cine ar trebui să plătească pentru această criză?

Constantin Toma, primarul Buzăului: ”Evident, Sorin Grindeanu și toată conducerea partidului.”

Surse politice au declarat pentru Știrile PRO TV că PSD va depune moțiune de cenzură săptămâna viitoare împotriva Guvernului lui Ilie Bolojan, aceasta fiind singura modalitate pentru a forța demiterea lui Bolojan din fruntea Executivului.

La rândul său, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că dacă premierul Ilie Bolojan nu va ţine cont că Guvernul şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD ”e un fapt posibil”.