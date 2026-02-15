„Când vor fi disponibile rezultatele testelor și vor fi făcute publice formulele substanțelor, vom comenta în consecință”, a declarat Zaharova. „Până atunci, toate aceste afirmații nu sunt decât propagandă menită să distragă atenția de la problemele presante ale Occidentului”, a afirmat ea.

Zaharova a criticat momentul apariției acestor acuzații.

„Exact când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe punctul de a produce rezultate, dintr-o dată otrăvirea lui Navalnîi este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au distribuit, în schimb, povești senzaționale despre Skripal. Acest tipar continuă fără încetare”, a spus ea.

Fostul lider al opoziției ruse și activistul anticorupție Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanță toxică mortală, care se găsește în pielea unei specii de broaște din Ecuador, ceea ce a dus, „cel mai probabil”, la moartea sa, a anunțat sâmbătă Ministerul de Externe al Regatului Unit, o ipoteză susținută și de alți aliați ai Marii Britanii, relatează Sky News și The Guardian.

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul și ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenției sale într-o colonie penală rusă din Siberia și îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, a declarat guvernul britanic.