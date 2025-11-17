Momentul în care un pod dintr-o mină din Congo s-a prăbușit peste oameni. Zeci de persoane au murit. VIDEO

Cel puţin 32 de persoane au murit în urma prăbuşirii unui pod improvizat într-o mină din Congo. Tragedia s-a petrecut sâmbătă, dar bilanţul rămâne încă provizoriu, în timp ce căutările pentru a găsi persoanele dispărute continuă, relatează AFP.

Eforturile de recuperare a cadavrelor şi a supravieţuitorilor au fost îngreunate de terenul dificil şi de riscul unor noi prăbuşiri.

Majoritatea victimelor sunt mineri amatori.

#DRC Mine Tragedy: Stampede & Bridge Collapse Kill 32 at Kalando Site A makeshift bridge at the Kalando mine collapsed after heavy rains, with soldiers gunfire allegedly triggering a stampede that overcrowded the structure.#Uyajola99 Giants of Africa #UFC322 pic.twitter.com/HRB0CIRGQB — Africa Affair Journal (@AffairAfrica) November 17, 2025

Potrivit autorităţilor locale, „peste 10.000” de persoane sunt prezente la situl Kalando.

În acest moment, cauzele tragediei rămân încă incerte, fiind avansate mai multe explicaţii.

„În ciuda interdicţiei formale a accesului la sit, din cauza ploilor abundente şi a riscului alunecărilor de teren, minerii clandestini au forţat intrarea în carieră”, a declarat duminică Roy Kaumba Mayonde, ministrul de interne al provinciei.

Un raport al Serviciului de asistenţă şi supraveghere a exploatărilor miniere artizanale şi la scară mică (Saemape) – un organism guvernamental însărcinat cu acordarea de asistenţă tehnică şi financiară cooperativelor miniere – menţionează o mişcare de panică provocată de prezenţa militarilor la faţa locului.

„În cădere”, minerii „s-au îngrămădit unii peste alţii, ceea ce a dus la morţi şi răniţi”, se arată în document.

Această tragedie a evidenţiat încă o dată condiţiile periculoase cu care se confruntă minerii amatori din regiunile bogate în minerale ale RDC.

RDC produce peste 70% din cobaltul mondial, un metal esenţial pentru bateriile utilizate în electronice şi maşinile electrice.

Cea mai mare parte a cobaltului congolez este extras din mine industriale gigantice, dar se estimează că peste 200.000 de persoane lucrează ca mineri în situri ilegale.

